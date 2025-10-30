Katastrofa pre Barcu. Zranenie hviezdy Pedriho otrasie Flickovým plánom

Španielsky futbalový stredopoliar Pedri González si zranil stehenný sval a svojmu zamestnávateľovi FC Barcelona bude chýbať niekoľko týždňov. Katalánsky klub v stredu potvrdil, že 22-ročný hráč utrpel natrhnutie stehenného svalu v ľavom stehne.
Ako referuje spravodajský web BBC Sport, „blaugranas“ zatiaľ neuviedli presný čas návratu, ale podľa španielskych médií by mohol byť k dispozícii najskôr koncom novembra.
Pedri odohral 41 po sebe idúcich zápasov za FC Barcelona a vynechal len jedno zo 73 stretnutí pod vedením trénera Hansiho Flicka. Kreatívny stredopoliar mal vynechať aj najbližší ligový zápas proti Elche po červenej karte v nedeľňajšom dueli na ihrisku Realu Madrid (1:2).
Od príchodu do Barcelony v roku 2020 má Pedri za sebou 215 súťažných zápasov. V minulosti už utrpel viacero zranení stehenného svalu, vrátane dlhodobej absencie trvajúcej viac ako tri mesiace v sezóne 2021/2022.
Pedri sa tak pridáva k dlhému zoznamu zranených hráčov Barcelony, medzi ktorých patria Gavi, Raphinha, Joan García a Marc-André ter Stegen. Naopak, Robert Lewandowski a Dani Olmo sa už vrátili do tréningového procesu.
Barcelona je momentálne na druhom mieste v La Lige, s päťbodovým odstupom za vedúcim Realom Madrid.