Katar pohoršili vyjadrenia premiéra Netanjahua, sú kritické voči mediátorskému úsiliu krajiny s Hamasom

Katar pohoršili vyjadrenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktoré unikli na verejnosť a sú kritické voči mediátorskému úsiliu krajiny s palestínskym militantným hnutím Hamas.

Krajina v Perzskom zálive, ktorá má väzby na militantnú skupinu, pritom zohráva kritickú rolu v rokovaniach medzi Izraelom a Hamasom a v súčasnosti s Egyptom pracuje na novej dohode o prepustení rukojemníkov. Na stretnutí s rodinami rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy predseda izraelskej vlády povedal, že snahy Kataru sú problematické.

A úmyselne mu za ne nepoďakoval, pretože to vytvorí viac tlaku na militantov. V nahrávke, ktorú v utorok odvysielal televízny Kanál 12, tiež nahnevane hovoril o tom, že Spojené štáty obnovili vojenskú základňu v Katare a že by Američania mali na krajinu vytvoriť väčší tlak, aby ona zatlačila na Hamas.

Hovorca katarského ministerstva zahraničia Madžíd al-Ansárí na sociálnej a mikroblogovacej sieti X napísal, že jeho vláda je „zhrozená“ z medializovaných „nezodpovedných a deštruktívnych“ tvrdení Netanjahua, ktoré však podľa neho neboli prekvapivé.

„Ak sa preukáže, že hlásené tvrdenia sú pravdivé, izraelský premiér by len bránil procesu mediácie a podkopával by ho z dôvodov, ktoré, ako sa zdá, slúžia jeho politickej kariére, namiesto toho, aby uprednostňoval záchranu nevinných životov vrátane izraelských rukojemníkov,“ dodal.

We are appalled by the alleged remarks attributed to the Israeli Prime Minister in various media reports about Qatar’s mediation role. These remarks if validated, are irresponsible and destructive to the efforts to save innocent lives, but are not surprising.

For months, and…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 24, 2024