Kapitánovi Červenkovi sa hovorilo ťažko. České ambície na titul sa rozplynuli už vo štvrťfinále - VIDEO

Najprv šesť víťazných zápasov a oprávnená ambícia siahajúca až k obhajobe titulu majstra sveta. Potom však dve navlas rovnaké prehry 2:5 a smutný odchod domov. Takto v skratke vyzerá „rozdvojené“ účinkovanie Česka na MS 2025 vo Švédsku a Dánsku. Českí hokejisti mali káder na čele s hviezdami NHL Davidom Pastrňákom a Martinom Nečasom poskladaný na finále a v ňom reálnu obhajobu titulu, ale všetko je nakoniec inak.

Dvakrát 2:5 a koniec

Po prehre s Američanmi (2:5) na konci základnej B-skupiny v Herningu sa museli na štvrťfinále sťahovať do Štokholmu. A tam ich čakal súboj s ambicióznymi Švédmi s vyše 12-tisícovou podporou v hľadisku Avicii Areny.

Česi ho nezvládli, keď už po prvej tretine prehrávali 0:3. Potom síce Roman Červenka v presilovke znížil na 1:3, ale následne zaúradovala švédska defenzíva na čele s kapitánom Rasmusom Anderssonom.

Do konca zápasu ju už prekonal iba Michael Špaček. Jeho gól na 2:4 zo 49. minúty vlial Čechom ešte nádej, ale inkasovaný gól v hre bez brankára päť minút pred koncom z hokejky Filipa Forsberga na 2:5 ich definitívne potopil.

Čo ľutuje Červenka?

„Bolo a je to ťažké. Chceli by sme vrátiť čas, ale nedokážeme to. Švédi trestali naše chybičky aj v striedaní a aj keď sme na istý čas získali hernú prevahu, bolo to len nakrátko,“ súkal zo seba slová český kapitán Roman Červenka, cituje ho iDnes.cz.

„S odstupom času nás určite mrzí nezvládnutý zápas s Američanmi. Ak by sme to proti nim zvládli, dostali by sme na štvrťfinále Rakúšanov… Teraz to môžeme už len ľutovať. Naozaj sa mi o tom ťažko hovorí,“ doplnil Červenka.

Boli pripravení na medaily

Tridsaťdeväťročný Červenka sa zúčastnil dvanástykrát na MS v hokeji a ziskom 14 bodov (6+8) prekonal svoj nástrel spred roka z Prahy. Vlani priviedol ako kapitán Čechov k zlatu a v zbierke má aj bronzové medaily z rokov 2010, 2011 a 2022.

„Vstup do turnaja sme mali dobrý. Veľmi nám pomohlo úvodné víťazstvo nad Švajčiarmi, keď sme otočili zápas. Potom však prišla nešťastná Amerika… Verili sme, že tento tím je pripravený hrať o medaily. Ak by sa hralo na keby, tak by sme tam boli,“ dodal Červenka.