Kapitán Lobotka po triumfe nad Estónskom: Najmä v prvom polčase nám nevychádzal pressing (video+foto)

Slovenská reprezentácia futbalistov už má za sebou všetkých 14 stretnutí v kalendárnom roku 2024. Uzavreli ho v utorok večer v Trnave triumfom nad výberom Estónska 1:0 v súboji 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025.

V tomto súboji už nemohli Slováci zvrátiť skutočnosť, že o vytúžený postup v súťaži o úroveň vyššie musia v marci 2025 bojovať v play-off proti jednému z kvarteta Írsko, Slovinsko, Island alebo Gruzínsko.

Ziskom troch bodov si však zaistili, že pri decembrovom žrebe kvalifikácie o postup na MS 2026 budú v druhom výkonnostnom koši.

Rozhodol zásah do „šibenice“

Utorkové stretnutie rozhodol presný zásah striedajúceho útočníka Dávida Strelca, ktorý na pravej strane získal loptu pred pokutovým územím súpera a krásnou technickou strelou do vzdialenejšej „šibenice“ prekonal brankára.

„Som rád, že nám vyšlo napádanie. Posunul som si to a chcel som brankára obstreliť, čo mi vyšlo. Som rád, že som nastúpil do druhého polčasu a tímu pomohol gólom k víťazstvu,“ zhodnotil 23-ročný zakončovateľ v prenose televízie Sport 1.

Návrat po dlhom čase

Po dlhom čase dostal šancu v národnom tíme chytať Dominik Greif. V súboji proti Estónsku nemal veľa práce, na jeho bránku totiž nesmeroval ani jeden pokus.

„Príjemné pocity. Nečakal som, že dostanem príležitosť. Som za to vďačný. Bude pekné vrátiť sa do klubu s dobrým výsledkom,“ poznamenal.

Česť byť kapitánom

Keďže v sobotňajšom súboji vo Švédsku pri prehre 1:2 sa vykartoval Milan Škriniar, kapitánom reprezentácie bol v utorok premiérovo stredopoliar Stanislav Lobotka.

Futbalisti Estónska a Slovenska pred začiatkom zápasu Ligy národov UEFA 2024/2025. Trnava, 19. november 2024. Foto: SITA/Martin Havran.

„Určite je to krásne víťazstvo, keďže som mal česť byť kapitánom. Nehrali sme dobre, hlavne v prvom polčase nám nevychádzal pressing a stálo nás to veľa síl. Súper sa cez nás ľahko dostával. V druhom polčase sme prvých 30 minút výborne napádali, získavali lopty a boli agresívnejší. Vytvárali sme si šance a škoda, že sme ich nepremieňali. Som rád, že sme ten zápas napokon zvládli,“ povedal po súboji.

Pri jedinom presnom zásahu v celom stretnutí už bol na lavičke. „Dávid Strelec to trafil krásne, z lavičky som to videl z prvého radu…“ uviedol.

Záskok za potrestaného trénera

Keďže pre kartový trest nemohol priamo z lavičky koučovať hlavný kormidelník Francesco Calzona, jeho povinnosti dočasne prevzal asistent Simone Bonomi. „Bolo príjemné viesť lavičku, ale všetci vieme, že je to miesto Francesca,“ skonštatoval.

Pridal aj hodnotenie stretnutia: „Dôležité víťazstvo. Vždy je dobré pre morálku, keď sa vyhrá. Prvý polčas nebol z našej strany ideálny, v druhom sa hra zlepšila a mali sme dosť šancí na to, aby sme ten zápas rozhodli aj skôr. Nebolo to také jednoznačné, ako sme predpokladali, ale víťazstvo sa počíta. Je vždy dobré, keď sa kalendárny rok uzavrie výhrou. Nebolo ľahké súpera „otvoriť“, pretože to dobre prehusťovali. Prvý polčas mohlo ovplyvniť aj to, že v sobotu večer sme odohrali náročný duel vo Švédsku.“

Dôležitý rok s dobrými výsledkami

Keďže slovenská futbalová reprezentácia už má za sebou všetky tohtoročné zápasy, prichádza čas aj na hodnotenie.

„Rok 2024 bol pre celý tím veľmi dôležitý, výsledky v ňom boli dobré. Chceme zlepšiť prvé polčasy, lebo nebol to prvý zápas, kedy sme ho nezvládli tak, ako sme chceli. Druhé polčasy máme zatiaľ lepšie, v tomto by sme chceli nájsť rovnováhu,“ ozrejmil Bonomi.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (vľavo hore) pre kartový trest sledoval zápas Ligy národov UEFA 2024/2025 proti Estónsku len z tribúny. Trnava, 19. november 2024. Foto: SITA/Martin Havran.

Len na doplnenie. Zo štrnástich súbojov dosiahli slovenskí futbalisti sedem víťazstiev, tri remízy a štyri prehry. Na majstrovstvách Európy sa prebojovali do osemfinále a v ňom dlho siahali na postup cez Angličanov, napokon im však podľahli 1:2 po predĺžení.