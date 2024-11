Calzona nenávidí, ak hráči do toho nedajú sto percent. Zastupovať ho bude Bonomi

Po prehre vo Švédsku (1:2) už slovenskí futbalisti nemôžu vyhrať svoju skupinu v C-divízii Pohára národov a nemajú ani nárok na priamy postup do B-divízie.

Navyše ich trápia zranenia a disciplinárne tresty. Napriek tomu iný cieľ ako víťazstvo Slováci nebudú mať v poslednom vystúpení v Lige národov 2024/2025, v ktorom v utorok od 20.45 h v Trnave vybehnú proti Estóncom.

Slovenskí futbaloví reprezentanti však stále majú o čo hrať, ešte totiž nemajú istotu, že pri žrebe kvalifikácie o postup na MS 2026 ich budú žrebovať z druhého koša. Utorkové víťazstvo by im doprialo definitívu, v prípade iného výsledku by potrebovali zaváhanie českého tímu v domácom súboji s Gruzíncami.

Hancko a Vavro sa dali dokopy

„Ondrej Duda nebude k dispozícii, má natrhnutý sval. Dávid Hancko mal problémy s členkom, ale dal sa do poriadku a je pripravený nastúpiť. To isté platí aj pre Denisa Vavra a Stana Lobotku. Povedal mi, že sa po mesiaci bez futbalu cíti dobre a môže nastúpiť. Chýbať však bude Peter Pekarík, liečba si v jeho prípade vyžiada jeden mesiac. Prvotné informácie boli priaznivejšie, ale opakované vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo natrhnutý sval,“ povedal na tému zranení Francesco Calzona, cituje ho aj denník Šport.

Calzona nebude mať k dispozícii ani brankára Martina Dúbravku a tiež stopéra, a zároveň kapitána Milana Škriniara, ktorí budú nútene pauzovať pre kartové tresty.

Z rovnakého dôvodu nebude ani on sedieť na lavičke národného tímu. Nevidí to však ako možnú komplikáciu.

„Nemyslím si, že moja neprítomnosť bude problém. Zastupovať ma bude Simone Bonomi, ale od asistentov vždy vyžadujem spoluprácu. Aj vtedy, keď som na lavičke. Zaujímajú ma ich názory a postrehy ohľadom toho, ako pomôcť tímu. Aj Simone bude kooperovať s ostatnými členmi realizačného tímu.“

Šanca pre mladých

V súboji proti Estóncom by sa mali na trávniku objaviť viacerí menej skúsení hráči, ktorí zatiaľ nedostali v reprezentácii veľa príležitostí. Mohli by to byť Peter Kováčik, Tomáš Rigo aj ešte nie 19-ročný mladík v útoku Leo Sauer.

„Šancu dostanú aj hráči, ktorí hrávali menej. Pod hrozbou dištancu v baráži v prípade žltej karty máme až osem chalanov, takže musíme prihliadať aj na tento aspekt. Nesmieme riskovať až príliš. Vieme, aké dôležité budú marcové zápasy. Samozrejme, niektorí budú hrať, keďže ich je až osem,“ vyhlásil Calzona.

Žiadne uspokojenie

Hlavný tréner Slovákov ešte dodal, čo by ho nahnevalo v samotnom zápase. Bola by to nedostatočná snaha jeho zverencov.

„Nenávidím, pokiaľ mužstvo nejde do toho so stopercentným prístupom. Pod mojím vedením hráči vždy vydali zo seba maximum. Niekedy hrali výborne, inokedy menej kvalitne, ale prístup bol vždy v poriadku. Jediná vec, ktorá ma môže naštvať, je, ak by prišlo k uspokojeniu,“ dodal Calzona na pondelkovej tlačovej konferencii.