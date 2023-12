Kanonier Liverpoolu Mohamed Salah upozornil vo svojom vianočnom posolstve na utrpenie ľudí v Pásme Gazy

Deň pred Vianocami sa egyptský futbalista Mohamed Salah gólom pričinil o remízu 1:1 v šlágri 18. kola Premier League medzi FC Liverpool a Arsenalom.

Krátko na to verejne vyjadril svoje rozhorčenie z pokračujúceho vojenského konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v palestínskom Pásme Gazy. Urobil to prostredníctvom verejnej platformy X.

Salah nemyslí len na futbal

„Počas Vianoc sa rodiny stretávajú a oslavujú. Neplatí to však všade. Vzhľadom na brutálnu vojnu, ktorá prebieha na Blízkom východe, smrť a ničenie všetkého v Gaze, tento rok máme počas Vianoce ťažké srdcia. Zdieľame totiž bolesť rodín, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych,“ napísal Mohamed Salah na niekdajšom Twitteri.

Salah mal pred utorkovým „štefanským“ kolom Premier League na konte 12 gólov, len o dva menej ako líder poradia strelcov Erling Haaland z tímu Manchester City.

Jeho vianočné posolstvo svetu je však dôkaz, že nemyslí len na futbal a naháňanie gólov v jednej z najprestížnejších súťaží.

„Prosím, nezabúdajte na ťažko skúšané rodiny a nezvykajte si na ich utrpenie. Veselé Vianoce všetkým!“ doplnil Salah.

Egypt pripravil plán

Je to práve Salahov rodný Egypt, ktorého predstavitelia pripravili ambiciózny plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Egyptská iniciatíva zahŕňa výzvu na ukončenie bojov a prepustenie zostávajúcich rukojemníkov.

Na jednej strane by to mali byť ženy, maloletí a starší ľudia, na druhej palestínski väzni. Základom pre tieto zamýšľané zmeny by malo byť minimálne dvojtýždňové prímerie.

Aktuálne druhý FC Liverpool čaká už v utorok od 18.30 h zápas 19. kola Premier League na trávniku predposledného Burnley. Oba tímy oddeľuje od seba v tabuľke 17 miest a 28 bodov.