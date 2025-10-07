Kane sa cíti vo forme, ale návrat do Anglicka už nie je jeho prioritou

Anglický futbalový reprezentant Harry Kane uvažuje o predĺžení svojho pôsobenia v nemeckom Bayerne Mníchov, keďže jeho záujem o návrat do Premier League údajne ochladol.
Tridsaťdvaročný útočník, ktorý v tejto sezóne strelil 18 gólov v 10 zápasoch, je pod zmluvou v Mníchove do roku 2027 a je „plne oddaný“ klubu pred možnými rokovaniami o novej zmluve.
„Čo sa týka zotrvania, určite si to viem predstaviť. Ešte som s Bayernom o ničom nehovoril, ale ak by sa to stalo, bol by som ochotný viesť úprimný rozhovor. Závisí to od toho, ako pôjde nasledujúci rok a čo spolu dosiahneme. Momentálne sme v fantastickom momente a na nič iné nemyslím,“ povedal Kane pred zápasmi národného tímu Anglicka proti výberom Walesu a Lotyšska.
Kane odišiel z Tottenhamu v roku 2023 s očakávaním, že sa vráti do Premier League a pokúsi sa prekonať rekord Alana Shearera v počte gólov (260). Potrebuje na to ešte 48 presných zásahov. Tréner Tottenhamu Thomas Frank nedávno vyjadril túžbu mať Kanea späť v klube.
„Čo sa týka Premier League, tak neviem. Keď som odchádzal do Bayernu, myslel som si, že sa určite vrátim. Teraz, keď som tu pár rokov, tá túžba trochu opadla, ale nikdy nehovorím nikdy,“ dodal Kane, ktorý má v zmluve výkupnú klauzulu vo výške 57 miliónov libier (cca 65,6 milióna eur).
Športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund nedávno vyhlásil, že aktuálne je Kane vo svojej najlepšej verzii počas kariéry. Angličan v minulej sezóne získal s Bayernom svoj prvý veľký titul a to ho motivuje pokračovať v zlepšovaní.
„Keď získate majstrovský titul, mohlo by byť ľahké povedať, že som dosiahol, čo som chcel, ale mňa to motivuje dosiahnuť viac a byť lepší. Ukázal som to tento rok a stále chcem vyhrať ďalšie trofeje, najmä tie najväčšie,“ povedal Kane.