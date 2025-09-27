Harry Kane strelil 100 gólov v drese Bayernu Mníchov v rekordne krátkom čase - VIDEO

Anglický hrotový útočník Harry Kane prekonal rekord Cristiana Ronalda a Erlinga Haalanda.
FC Bayern Mníchov - Werder Brémy
Útočník Harry Kane je už pár rokov strelecký poklad Bayernu Mníchov aj anglickej reprezentácie. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Päť zápasov a maximálny počet 15 bodov. K tomu 22 strelených gólov a až desať z nich v podaní jedného strelca.

FC Bayern Mníchov tvrdí muziku aj v novom ročníku nemeckej najvyššej futbalovej súťaže a v jeho drese žiari Harry Kane.

Rýchlejšie ako Ronaldo a Haaland

Angilický útočný klenot strelil dva zo štyroch gólov do bránky Werderu Brémy a výrazne tak prispel k triumfu 4:0 v 5. kole I. bundesligy.

Navyše Kane sa dostal na hranicu 100 gólov v drese Bavorov, čo sa mu podarilo v 104. súťažnom zápase za tento klub. Prekonal tým rekord Cristiana Ronalda a Erlinga Brauta Haalanda v rýchlosti dosiahnutia stogólového míľnika.

Ronaldo a Haaland na to potrebovali 105 zápasov. Táto štatistika sa uvádza na pozadí piatich najkvalitnejších európskych futbalových súťaží, čiže Anglicka, Španielska, Nemecka, Talianska a Francúzska.

Hrdosť a česť

„Budem úprimný, je to šialené aj pre mňa. Je to česť dosiahnuť 100 gólov za tento skvelý klub a urobiť to tak rýchlo je niečo, na čo som naozaj hrdý,“ povedal Kane pre Sky Germany.

Aj tréner Bayernu Vincent Kompany ocenil výkon svojho útočníka a poznamenal, že Kane nestrieľal len góly. Jeho hra je oveľa komplexnejšia.

„Vždy ľuďom pripomínam, aby sa pozreli na jeho prácu v obrane. Prekonal tento rekord, ale urobil to popri tom, že dal tímu tak veľa v rôznych ďalších aspektoch hry,“ zhodnotil bývalý belgický reprezentant.

Bayern oslávil prvý víkend Oktoberfestu štýlovo. Dva góly Kana a tiež zásahy Jonathana Taha a Konrada Laimera mu zabezpečili piate víťazstvo v piatich zápasoch novej bundesligovej sezóny.

Góly číslo 99 a 100

Kane prvýkrát skóroval tesne pred prestávkou. V šestnástke súpera si vybojoval faul od Marca Friedla a penaltu chladnokrvne premenil strelou do dolného rohu.

Bol to jeho 99. gól v drese Bayernu, ale nebolo to všetko. Dvadsat minút po prestávke zachytil prihrávku od Kolumbijčana Luisa Diaza a z ideálnej pozície zvnútra šestnástky zaokrúhlil počet svojich gólov v nemeckom pôsobisku na sto.

V Mníchove je šťastný

Bývalý útočník Tottenhamu má aktuálne na konte 15 gólov v ôsmich zápasoch vo všetkých súťažiach v tejto sezóne. Kanova dychberúca forma prichádza uprostred šumov, ktoré ho spájajú s prestupom do Barcelony alebo s návratom do Premier League.

„Som v Bayerne naozaj šťastný. Zostávajú mi dva roky zmluvy a užívam si každú minútu. Baví ma hrať pred fanúšikmi v Mníchove, užívam si tím a trénera. Takže vôbec neuvažujem o tom, aby som odchádzal,“ skonštatoval Kane.

Nová zmluva?

Tridsaťdvaročný útočník dodal, že by bol otvorený aj predĺženiu zmluvy s FC Bayern.

„Zatiaľ sme o tom nehovorili, ale je to niečo, o čom si som istý, že sa môžeme porozprávať. Zatiaľ nikto nepanikári a keď príde čas, budeme mať otvorený a úprimný rozhovor o tom, kde sa nachádzam a aká je budúcnosť tohto klubu. Moja rodina je teraz usadená, moje deti chodia do školy. Takže z tohto pohľadu nesmútim za domovom,“ dodal Kane.

