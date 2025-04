Prešlo vyše tisíc dní od jeho posledného zápasu. Landeskog sa rozohráva v AHL - VIDEO, FOTO

Kapitán Colorada Avalanche Gabriel Landeskog je o krok bližšie k návratu do NHL, informuje web profiligy.

Tridsaťdvaročný útočník si už odkrútil prvý zápas v AHL v drese Colorada Eagles pri víťazstve 2:0 nad Hendersonom Silver Knights.

„Fyzicky sa cítim výborne. Samozrejme, je to prvý zápas po dlhom čase, takže mám na čom pracovať a v čom sa zlepšovať, ale bola to zábava,“ povedal Landeskog.

Nevedel, či sa vráti

Švéd nehral od 26. júna 2022, od víťazstva 2:1 proti Tampe Bay Lightning v šiestom zápase finále Stanleyho pohára.

Landeskog si v tomto zápase pripísal asistenciu a pomohol tak „lavínam“ získať tretí titul v histórii klubu. Bolo to pred 1 020 dňami.

„Bolo to úžasné. Dlho som o tom premýšľal, predstavoval som si, že budem opäť hrať súťažný hokej, a samozrejme, boli chvíle, keď som nevedel, či sa to niekedy stane,“ uviedol.

Zmierňuje si očakávania

Landeskoga poslali do farmárskeho tímu v rámci kondičnej prípravy, keďže sa vracia po zranení kolena. Hlavný tím s ním ráta počas play-off.

„Stále na sebe pracujete, deň za dňom to robíte a stále veríte. Z dní sa stávajú týždne a z týždňov mesiace a nakoniec uplynuli roky. Nikdy som si nemyslel, že to niekedy dospeje až do tohto bodu, že sa tomu bude venovať taká pozornosť, a nikdy som to nemal v úmysle. Len som sa snažil prebojovať späť,“ priblížil rodák zo Štokholmu, ktorý odohral v stretnutí 14 minút a 49 sekúnd. Na konte mal aj dvojminútové vylúčenie.

„Je veľa vecí, na ktorých musím pracovať a zlepšiť sa. Zistil som, že na lavičke som trochu frustrovaný len preto, že som nerobil správne veci alebo som nekorčuľoval či nezapájal sa tak, ako som chcel. Ale tiež si musím uvedomiť, že je to prvý zápas po dlhom čase, takže asi musím trochu zmierniť vlastné očakávania,“ doplnil Landeskog pre spomínaný web.

Trojročné zdravotné peripetie

Skúsený forvard je kapitánom Colorada od roku 2012, keď dostal „céčko“ už ako devätnásťročný. V drese klubu zo štátu Denver odohral doteraz 807 zápasov vrátane play-off.

Jeho kariéru však pribrzdili zdravotné problémy. Najskôr to bola operácia stehenného svalu v roku 2020 a neskôr opakované komplikácie s chrupavkou v kolene. Zmluvu s klubom má platnú až do roku 2029.

Obranca „bleskov“ Erik Černák v súboji s kapitánom Colorada Avalanchce Gabrielom Landeskogom počas pondelňajšieho zápasu NHL, v ktorom Tampa Bay na ľade súpera zvíťazila 4:3 po predĺžení. Denver, 17. február 2020. Foto: SITA/AP.

„Lavíny“ si ho vybrali v drafte 2011 ako celkovú dvojku.