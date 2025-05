Kanada sa chce pripojiť k obrannému plánu EÚ a znížiť závislosť od USA

Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že jeho vláda je odhodlaná pripojiť sa k rozsiahlemu európskemu plánu prezbrojenia. Povedal to v programe „Moc a politika“ na televíznej stanici CBC.

Carney poznamenal, že hovorí o iniciatíve ReArm Europe, ktorá predpokladá výdavky krajín EÚ na obranu počas nasledujúcich piatich rokov. Podľa premiéra Kanada už rokuje s Európskou úniou o pripojení sa k plánu a očakáva konkrétne výsledky do 1. júla.

„Z každého dolára vynaloženého na obranné kapitálové výdavky ide Spojeným štátom sedemdesiatpäť centov. To je absurdné,“ povedal Carney.

Po Carneyho vyhláseniach americký prezident Donald Trump napísal na platforme Truth Social, že jeho administratíva rokuje s Kanadou o pripojení sa k americkému systému protiraketovej obrany Zlatá kupola. Podľa neho by to Kanadu stálo 61 miliárd dolárov, ak by zostala nezávislým štátom.

„Ale ak sa Kanada stane naším milovaným 51. štátom, bude to stáť NULA DOLÁROV. Túto ponuku zvažujú!“ napísal Trump. Carney však po stretnutí s Trumpom v Oválnej pracovni poprel možnosť pripojenia k USA a vyhlásil, že Kanada zostane nezávislým štátom.