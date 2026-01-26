Európa sa bez Spojených štátov nemôže ubrániť, hovorí generálny tajomník NATO

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov nedokáže brániť. Reagoval tak na hlasy, podľa ktorých by mal kontinent po nedávnych sporoch okolo Grónska viac spoliehať sám na seba.
„Ak si tu niekto opäť myslí, že Európska únia alebo Európa ako celok sa dokáže brániť bez USA, tak nech ďalej sníva. Nedokáže,“ povedal Rutte počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP).
Kľúčový pilier
Šéf Aliancie zdôraznil, že transatlantické väzby zostávajú kľúčovým pilierom bezpečnosti Európy a že úloha Spojených štátov v NATO je nenahraditeľná.
Vyjadrenia šéfa NATO prichádzajú v čase, keď sa v Európe opäť rozprúdila debata o tzv. strategickej autonómii po tom, čo americký prezident Donald Trump vyvolal napätie v transatlantických vzťahoch hrozbami prevziať kontrolu nad Grónskom a zaviesť clá voči európskym spojencom. Časť európskych politikov v reakcii vyzýva na posilnenie vlastných obranných kapacít a menšiu závislosť od Spojených štátov.
Treba vyššie výdavky
Rutte však opakovane upozorňuje, že bez amerických vojenských kapacít – vrátane jadrového odstrašenia, strategickej dopravy, spravodajstva a protivzdušnej obrany – by Európa nebola schopná čeliť hrozbám zo strany Ruska ani zabezpečiť obranu východného krídla aliancie. NATO zároveň tlačí na európskych členov, aby zvyšovali obranné výdavky a prevzali väčší diel zodpovednosti v rámci spoločnej obrany.