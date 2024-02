Kaliňákova snaha zrušiť nákup vrtuľníkov Viper ide proti vôli vojakov, Valášek požaduje vysvetlenie

Snaha ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) zrušiť nákup vrtuľníkov Viper ide proti vôli vojakov. Uviedol to poslanec Tomáš Valášek (PS), podľa ktorého chýba vysvetlenie, prečo by peniaze mali ísť na systém Patriot, ktorý je najdrahší.

Existujú lacnejšie alternatívy

Podľa Valášeka existujú lacnejšie nemecké či izraelské alternatívy. Ako poslanec dodal, ani pri iniciatíve na nákup ďalších stíhačiek F-16 Kaliňák nevysvetľuje, na čo by tie extra stíhačky slúžili.

„Keď je každú chvíľu niečo iné prioritou, nič nakoniec nie je urobené poriadne. Zatiaľ čo Česko prechádza už na druhú generáciu moderných západných stíhačiek – z Gripenov na F-35, my stále čakáme na náhradu za Mig-y,“ povedal Valášek.

Popri dlhodobom podfinancovaní nič podľa poslanca neublížilo Ozbrojeným silám SR tak, ako chaotické a neodborné zmeny v pláne vyzbrojovania. V takomto prístupe podľa neho pokračuje aj súčasný minister obrany.

Zloženie ozbrojených síl nie je náhodné

„Zloženie našich síl sa nezrodilo náhodne, ani by sa nemalo meniť svojvoľne. Niektoré jednotky, ako napríklad ťažká mechanizovaná brigáda, majú výbavu, akú majú, lebo sú súčasťou kolektívnych síl NATO pre obranu Európy. Veliteľstvá Aliancie tým jednotkám predpisujú aj nejakú kvalitu a typ výzbroje. Mimochodom, túto kvalitu my dlhodobo nedosahujeme, ale to minister svojimi zmenami nerieši, práve naopak,“ zdôraznil Valášek s tým, že Progresívne Slovensko v rámci odborných diskusii opakovane navrhovalo vznik dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany, ktorý by presahoval niekoľko volebných období s tým, že by dostal silu zákona, aby ho nemohli budúce vlády ľahko zmeniť.

„Týmto spôsobom to robia krajiny ako Francúzsko či Dánsko. Kroky ministra Kaliňáka idú presne opačným smerom, a to k chaosu a v konečnom dôsledku k oslabeniu obrany Slovenska,“ uzavrel Valášek.