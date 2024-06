Kaliňák podporuje návrh, aby sa predsedom parlamentu stal Danko. Je to dobré pre stabilitu koalície

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje návrh, aby bol predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko novým predsedom Národnej rady (NR) SR za dobrý pre stabilitu a vyváženosť koalície. Kaliňák to uviedol v pondelok 3. júna v relácii RTVS Otvorene s Annou Vargovou.

Zdôraznil tiež, že tento návrh podporuje ako premiér Robert Fico, tak aj on sám.

„Myslím si, že Andrej Danko bol dobrým predsedom parlamentu,“ poznamenal.

Záujem o pozíciu

Miesto šéfa NR SR sa uprázdnilo po tom, ako bol bývalý predseda strany Hlas-SD a predseda parlamentu Peter Pellegrini zvolený za prezidenta. Danko opakovane naznačil, že má o túto pozíciu, ktorú už v minulosti zastával, záujem.

Druhá najsilnejšia koaličná strana Hlas, ktorej predmetný post prináleží podľa koaličnej zmluvy, však trvá na tom, že túto funkciu obsadí svojím nominantom. Pred niekoľkými dňami to na sneme Hlasu deklaroval i jeho novozvolený predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok.

Koaličná zmluva

Kaliňák podotkol, že vie, čo sa píše v koaličnej zmluve, no dodal, že bola kreovaná v čase, keď ešte nebolo známe meno nového prezidenta.

„Koaličná zmluva môže a nemusí byť otvorená,“ vyjadril sa.

Dodal, že budú viesť diskusiu o tom, ako chcú, aby koalícia fungovala v ďalších rokoch, a to po voľbách do europarlamentu a Pellegriniho nástupe do Prezidentského paláca.

Stabilita a pokoj

Zdôraznil, že cieľom je stabilita a pokoj, a aj preto sa prikláňajú k riešeniu v podobe obsadenia postu predsedu NR SR Dankom. Kaliňák dodal, že dlhodobo neobsadené miesto by nebolo dobré, no podotkol, že je to najmä otázka na dve dotknuté strany, akú dohodu uzavrú.

„Ja si myslím, že to nemá prečo poškodiť ani Hlasu, ani SNS,“ povedal a poznamenal, že ide o riešenie, kde každý prejaví záujem o určitú stabilitu, ktorá je práve dnes pre Slovensko najdôležitejšia.

Kaliňák si myslí, že diskusia o novom predsedovi parlamentu sa rozbehne po voľbách do europarlamentu, ktoré budú najbližšiu sobotu. Predpokladá, že výsledky by mohli byť známe do konca júna.