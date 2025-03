Kaliňák nakupuje ako nákupná maniačka, opozícia nateraz nechce navyšovanie výdavkov na obranu – VIDEO

Opozičné strany Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) nateraz nechcú navyšovanie výdavkov na obranu.

Vyplýva to z vyjadrení ich lídrov po rokovaní za okrúhlym stolom u prezidenta Petra Pellegriniho, za ktorý v stredu prezident pozval predsedov všetkých koaličných aj opozičných strán s výnimkou hnutia Slovensko.

Nepredstavil žiadny plán, no nakupuje

Opozícia aj koalícia sa na stretnutí zhodla na tom, že nikto nechce vysielať slovenských vojakov na Ukrajinu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby pripravil plán rozvoja rezortu obrany. Kritizoval, že minister doteraz nepredstavil žiadny plán, no už „nakupuje ako nákupná maniačka“ a ohlásil zámery v hodnote osem miliárd eur.

Predseda KDH Milan Majerský povedal, že KDH je za to, aby sa posilnila kooperácia krajín EÚ v obrane a spoločnej bezpečnosti. Podľa neho je dôležité, aby sme zostali pri platforme NATO, zároveň si však treba položiť otázku, čo potom, ak by Spojené štáty vycúvali z NATO.

„Je potrebné vybudovať silný bezpečnostný mechanizmus európskych krajín, ktorého chceme byť súčasťou,“ zdôraznil. Krajiny, ktoré si neplnia záväzok výdavkov vo výške dvoch percent HDP na obranu, by si podľa neho mali vstúpiť do svedomia. Tento záväzok bude ešte rásť.

Branná výchova na školách

Ako Majerský povedal, že čo sa týka výdavkov duálneho určenia, musia byť jasne a zreteľne zadefinované. „Ak by to mali byť mosty, nemocnice, musí byť transparentné, či naozaj idú tieto výdavky na to, na čo majú ísť. Navrhli sme, aby vznikol výbor pri Národnej rade SR, ktorý by kontroloval tieto výdavky,“ podčiarkol Majerský.

Dodal, že dôraz treba dávať aj na brannú výchovu na školách, aby sa už v mladých ľudí pestovalo vlastenectvo a národná hrdosť.

Zapájanie sa do európskej diskusie

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling zhodnotil stretnutie u prezidenta ako korektné. Podľa neho je dôležité, aby sa Slovensko zapájalo do európskej diskusie o posilnení obranyschopnosti.

Vyslovil však presvedčenie, že v súčasnej situácii by naša krajina mala zostať pri výdavkoch na obranu na úrovni 2 percent HDP, keďže niektoré krajiny EÚ si neplnia ani tento záväzok.

K debate o navyšovaní výdavkov možno podľa neho pristúpiť až neskôr. Podotkol, že líder SNS Andrej Danko rokovanie opustil po pol hodine pre „zdravotné problémy“.