Káčer: Takú toxickú rétoriku ako Fico nemá ani Orbán. Maďarský premiér aspoň vie, prečo podporuje Putina

Rétorika premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je dlhodobo neudržateľná a poškodzuje obraz Slovenska v zahraničí. Povedal to bývalý minister zahraničia Rastislav Káčer v relácii TV JOJ Na hrane. Podľa neho nemá takú toxickú rétoriku ako Fico ani maďarský premiér Viktor Orbán, známy svojimi kontroverznými výrokmi.

„Na rozdiel od Orbána, ktorý má plán a vie, prečo podporuje Putina a prečo sa prikláňa na ruskú stranu, motivácii nášho premiéra nerozumiem. Takú toxickú rétoriku, akú predviedol v sobotu, v nedeľu a tých toxických strašiakov, ktorých si povymýšľal a povyťahoval zo skrine, tak v tom suteréne sa ocitol úplne osamotený. Ešte aj Viktor Orbán sa na to zhora pozerá,“ skonštatoval Káčer.

Prebraná rétorika hnutia Republika

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik k tomu dodal, že Robert Fico pred voľbami veľmi presne pochopil, že môže získať voličov hnutia Republika, keď preberie ich rétoriku a následne „skanibalizuje“ túto stranu, čo sa mu aj podarilo. Smer získal ich voličov a Republika sa do parlamentu nedostala.

„Bohužiaľ, za to musí teraz platiť tak, že musí pokračovať v takej toxickej rétorike, ktorá mu ešte v predchádzajúcich vládach nebola vlastná, a musí cinkať na túto strunu, aby si dokázal týchto ľudí udržať a naviazať na seba,“ zhodnotil Bránik. Dodal, že Robert Fico je schopný v Bruseli vyhlásiť, že za niečo nezahlasuje a o hodinu na to je jeho hlasovanie úplne odlišné.

„Dva koly v plote“

Maďarský premiér Viktor Orbán je podľa exministra Káčera rád, že získal ďalšieho spojenca, pretože v kruhu európskych lídrov sa cítil osamotený ako kôl v plote.

„Dnes už máme dva koly v plote,“ skonštatoval Káčer. Zoskupenie krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré združuje Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko podľa neho aktuálne nie je V4, ale skôr V2 + V2. Exminister zahraničia si myslí, že v zákulisí rokovania V4 v Prahe bola atmosféra napätá, rokovania boli tvrdé, a preto štyria premiéri ako výsledok rokovaní odprezentovali aspoň pozitívne veci, ako dohodu na témach poľnohospodárstva, energií a migrácie.

„Sú to dôležité témy, ale v porovnaní s tým, čo sa dnes deje, a to je ruský útok na Ukrajinu, sú z pohľadu bezpečnosti len marginálne,“ zhodnotil Káčer. Migráciu nepovažuje za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu. Poukazuje na to, že nelegálni migranti tu nechcú zostať, sme pre nich len prestupná stanica. Legálni migranti sú, naopak, potrebnou pracovnou silou na Slovensku.