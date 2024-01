Hnutie Slovensko oceňuje vetovanie kompetenčného zákona prezidentkou, po apelácii sa stotožnila s výhradami strany

Hnutie Slovensko oceňuje, že prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu tzv. kompetenčného zákona. Hnutie prezidentku pred niekoľkými dňami vyzývalo, aby zákon nepodpísala.

Stotožnenie s výhradami strany

Je toho názoru, že Čaputová sa stotožnila s ich výhradami a doplnila ich aj o ďalšie pochybenia zákonodarcu. Na hlavu štátu apelovali, aby zákon vrátila na prerokovanie parlamentu i z dôvodu porušenia pravidiel legislatívneho procesu.

„Vítam najmä to, že sa prezidentka stotožnila s našou výhradou, že spôsob, akým chce vládna koalícia zlikvidovať pre ňu a jej oligarchov nepohodlných predsedov viacerých štátnych úradov, je hrubým zásahom do ich nezávislosti a je nielen protizákonný, ale v dôsledku retroaktivity, podľa všetkého aj protiústavný. „Malá domov“ finančnej skupine Penta sa zatiaľ nekoná,“ vyjadril sa poslanec Marek Krajčí. Hnutie tiež poukázalo, že Čaputová namieta i spôsob, akým bola novela zákona prerokúvaná, a to vrátane nočných rokovaní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Vetovanie zákona kvôli porušeniu pravidiel skráteného legislatívneho konania je logický krok, veď v minulom volebnom období prezidentka vetovala novelu zákona o komisárovi pre deti z dielne Sme rodina a SaS, ktorá tiež obsahovala zástupný a nie skutočný dôvod pre skrátené legislatívne konanie. Mrzí ma však, že prezidentka ide zatiaľ len na „desatinu plynu“,“ komentoval garant hnutia Slovensko pre spravodlivosť a právny štát a člen predsedníctva hnutia Milan Vetrák.

Skrátené legislatívne konanie

Poukázal pritom na to, že z pätnástich zákonov, ktoré vládna koalícia v decembri predložila NR SR, bolo viac ako desať zaradených do skráteného legislatívneho konania. Podľa neho ide o hrubé porušenie zákonných pravidiel pre daný typ konania.

Vetrák je tiež toho názoru, že ak by prezidentka na súčasnú vládnu koalíciu uplatňovala rovnaký meter ako na vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera „museli by sme si kvôli porušeniu pravidiel legislatívneho procesu doslova zopakovať decembrovú schôdzu parlamentu“.