Juventus Turín si zaistil Ligu majstrov, z pokutového kopu to zariadil Locatelli - VIDEO, FOTO

Futbalisti Juventusu Turín si až v poslednom kole Serie A zabezpečili účasť v Lige majstrov, keď na pôde zostupujúcich Benátok zvíťazili 3:2. V konečnej tabuľke súťaže obsadili štvrté miesto o bod pred AS Rím.

Rozhodujúci gól strelil v 73. minúte z pokutového kopu Manuel Locatelli. „Nebolo to jednoduché, v posledných týždňoch sme mali tri zápasy vonku proti priamym konkurentom. Je to pekný úspech, som spokojný,“ povedal tréner Igor Tudor, ktorého by mal podľa talianskych médií v lete nahradiť Antonio Conte.

Tudor, ktorý prevzal tím v marci po odvolanom Thiagovi Mottovi, uviedol, že jeho budúcnosť bude známa ešte pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta klubov.

„Dozvieme sa to čoskoro, tak je to správne. Ak niekto nemá v klube budúcnosť, nie je správne, aby tam šiel. Ale nie kvôli mne, pre klub,“ dodal.

Juventus sa dostal do vedenia po rýchlych góloch Kenana Yildiza a Randala Kola Muaniho, hoci už v 2. minúte inkasoval od Daniela Filu.

Benátky, ktoré potrebovali na záchranu zvíťaziť, vyrovnali po prestávke zásluhou Ridgeciana Hapsa a na chvíľu posunuli AS Rím na štvrté miesto.

Rimanom v tom čase pomáhali góly Leandra Paredesa z penalty a hlavička Alexisa Saelemaekersa, no Locatelliho premenený pokutový kop po faule na Francisca Conceicaa definitívne poslal Juventus do Ligy majstrov.

Claudio Ranieri ukončil trénerskú kariéru tesne pred bránami Ligy majstrov, keď AS Rím pod jeho vedením vytiahol z pásma zostupu až na piate miesto.

„Je nám to ľúto kvôli fanúšikom, ale dali sme do toho všetko. A keď dáte všetko, môžete byť spokojní,“ povedal Ranieri, ktorý sa lúči s trénerskou kariérou už druhýkrát v priebehu roka.

O svojom nástupcovi neprezradil nič konkrétne, len dodal: „Prezident rozhodne, kedy oznámi jeho meno.“

Najčastejšie sa v súvislosti s trénerským postom v Ríme spomínajú Cesc Fabregas z Coma a Gian Piero Gasperini z Atalanty Bergamo.

Pre AS Rím je účasť v Európskej lige aj tak úspech vzhľadom na situáciu pri Ranieriho príchode, najmä keď mestský rival Lazio po prehre 0:1 s Lecce zostáva bez európskych pohárov.

Fiorentina si zaistila miesto v Európskej konferenčnej lige triumfom 3:2 nad Udinese. Benátky spolu s Monzou a Empoli, ktoré prehralo s Veronou 1:2, zostupujú do Serie B.