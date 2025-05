Jeho mladší brat hráva v Holandsku. Mário Sauer mieri zo Žiliny do zahraničia. Kde bude bojovať o miesto v kádri? - VIDEO, FOTO

Jeho mladší brat Leo už nejaký čas pôsobí v Holandsku a je na dobrej ceste stať sa krídelníkom širšej európskej špičky. Dvadsaťjedenročný Mário Sauer si premiérovo v kariére vyskúša pôsobenie v zahraničí.

Mieri do francúzskej Ligue 1 a o miesto v kádri bude bojovať v klube Toulouse FC. Do Francúzska odíde z kádra MŠK Žilina z najvyššej slovenskej súťaže.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Pri takomto kroku sú pocity vždy trochu zmiešané. Na jednej strane ma teší možnosť posunúť sa vyššie a hrať špičkový európsky futbal v top súťaži. Na tej druhej ukončujem etapu v Žiline, ktorá mi bude chýbať. Je to teda ťažké, no zároveň príjemné a motivujúce. Pre toto som si však vybral a uprednostnil MŠK a vždy mu budem vďačný, že mi to umožnil. Teraz je správny čas sa posunúť ďalej, na vyššiu úroveň – futbalovo aj ľudsky,“ uviedol Mário Sauer podľa oficiálneho webu MŠK Žilina. Absolvoval tam 99 súťažných stretnutí s bilanciou 16 presných zásahov a 21 gólových prihrávok.

„Žilina pre mňa znamená veľa. Môžem ju pokojne označiť za druhý domov, keďže som tu strávil bezmála sedem rokov. Je to špeciálne aj tým, že „šošoni“ sú klub, kde sme boli spolu s bratom. Prešli sme si akadémiou, spolu sme bývali, predierali sa a vystrelili. Kvôli ľuďom v klube sme obaja tam, kde teraz sme, za čo im patrí vďaka,“ pokračoval M. Sauer.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Toulouse FC skončil vo francúzskej Ligue 1 v sezóne 2024/2025 na 10. mieste.

„Toulouse pracuje podobným systémom ako Žilina. Rovnako sa snažia získať hráčov s potenciálom, následne ich chcú projektovo rozvíjať a postupne aj speňažiť. Dávajú šancu mladým v Ligue 1, čo je pre mňa motivujúce. Keď prišla takáto ponuka, dlho som premýšľal. Je to však momentálne najlepšia možnosť. V tomto projekte vidím potenciál a zároveň aj svoju možnosť uplatniť sa v ňom. To, že už dosiahli konkrétne úspechy, jasne ukazuje, že idú správnym smerom,“ doplnil M. Sauer.