Juventus vydoloval výhru s trápiacou sa Pisou. O triumfe rozhodol v posledných 20 minútach zápasu - VIDEO

Pisa má po návrate do najvyššej súťaže po 34-ročnej absencii na konte iba jedno víťazstvo v celej sezóne a dohromady 11 bodov, čo stačí len na predposlednú pozíciu.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pierre Kalulu
Na snímke hráč Juventusu Pierre Kalulu. Foto: SITA/Marco Bucco/LaPresse via AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Pierre Kalulu vďaka šťastnému gólu skóroval pri výhre svojho Juventusu 2:0 nad trápiacou sa Pisou v Serii A. Manko na druhý Inter Miláno sa zmenšil na jeden bod, no ten má pred sebou zápas v Bergame s Atalantou o 20:45 h ešte len pred sebou.

Obranca Pisy Arturo Calabresi sa v 73. minúte pokúsil odkopnúť center Westona McKennieho, ale lopta sa odrazila od Francúza a skončila v sieti.

Kenan Yildiz pridal druhý gól v nadstavenom čase, keď Pisa tlačila, aby vyrovnala. „Nebol to skvelý gól, ale bol veľmi dôležitý,“ povedal Kalulu podľa agentúry AFP.

„Niektoré zápasy sú ťažšie ako iné. Nie je nič také ako šťastie, tvrdo sme bojovali o víťazstvo,“ doplnil strelec víťazného gólu s tým, že umiestnenie v tabuľke je dobré, ale v nastolenom trende musia pokračovať.

Pisa má po návrate do najvyššej súťaže po 34-ročnej absencii na konte iba jedno víťazstvo v celej sezóne a dohromady 11 bodov, čo stačí len na predposlednú pozíciu.

Turínsky klub odohral viac duelov ako oba milánske kluby. AC vyhralo doma proti Verone presvedčivo 3:0 a aspoň predbežne sa posunulo na čelo tabuľky.

Viac k osobe: Kenan Yildiz
Firmy a inštitúcie: AC MilánoInter MilánoJuventus Turín
Okruhy tém: forma Serie A Serie A 2025/2026 tabuľka Výhra
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk