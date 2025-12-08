Neapol zdolal Juventus 2:1, „partenopei“ zvládli šláger aj bez zraneného Lobotku

Dánsky útočník Rasmus Höjlund bol ústrednou postavou nedeľňajšieho šlágra talianskej Serie A 2025/2026, v ktorom futbalisti SSC Neapol zvíťazili nad Juventusom Turín 2:1.
Dvadsaťdvaročný rodák z Kodane strelil oba góly „partenopei“, ktorí sa triumfom opäť prepracovali na čelo tabuľky o bod pred Inter Miláno. O zmenu na čele poradia sa však v pondelok môžu postarať hráči AC Miláno, ak zvíťazia na ihrisku FC Turín.
Neapol úspešný aj bez svojho „mozgu“
Höjlund sa v Serie A strelecky presadil prvýkrát od 5. októbra, keď skóroval proti FC Janov. Tréner SSC Antonio Conte, ktorý v uplynulom období čelil tlaku pre slabé výkony mužstva, vyjadril po stretnutí spokojnosť: „Môžem len povedať, že ďakujem hráčom. Rastú veľmi rýchlo a reagujú na situáciu neuveriteľným spôsobom.“
Juventus utrpel prvú ligovú prehru od októbrového nástupu trénera Luciana Spallettiho a momentálne zaostáva o osem bodov za líderskou pozíciou. Spalletti priznal, že tím musí rýchlo zlepšiť výkony: „Musíme si to uvedomiť, inak to bude ťažké.“
Neapolčania zvládli náročné stretnutie bez slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorého niekdajší hráč Neapola a Juventusu Emmanuele Giaccherini pred súbojom označil za „mozog neapolského mužstva“. Na poste Lobotku solídne zaskočil severomacedónsky reprezentant Eljif Elmas.
Nasleduje Liga majstrov
„Počas celého zápasu sme preukázali skvelú kvalitu a pozornosť. Snažil som sa plniť svoju úlohu čo najlepšie. Som rád, že dokážeme podať vynikajúce výkony, hoci nám chýbajú niektorí hráči,“ skonštatoval Elmas pre oficiálny klubový web.
Oba tímy teraz čakajú vystúpenia v Lige majstrov. Neapol v stredu nastúpi na trávniku Benficy Lisabon, Juventus bude čeliť Pafosu.