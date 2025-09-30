Juraj Faith končí ako tréner Dukly Michalovce. Rozchádzajú sa v dobrom a s rešpektom

Juraj Faith po vzájomnej dohode skončil ako hlavný tréner v tíme HK Dukla Michalovce.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HK Dukla Michalovce
Tréner Juraj Faith končí v tíme HK Dukla Michalovce už po siedmich kolách Tipsport ligy. Foto: archívne, FB, www.facebook.com
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Juraj Faith sa po domácej prehre Michaloviec s Prešovom (2:5) v 7. kole Tipsport ligy na tlačovej konferencii rozcítil

Okrem iného odkázal hokejovej verejnosti, aké je náročné trénovať klub v atmosfére nedôvery až osočovania z radov fanúšikov.

Bolo to jeho posledné oficiálne vyjadrenie ako trénera HK Dukla Michalovce. V utorok klub zo Zemplína na sociálnych sieťach potvrdil jeho koniec pri kormidle posledného tímu tabuľky.

Herná kríza a impulz

„Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Jurajom Faithom. Juraj pri našom klube stál v tých najťažších chvíľach. Zobral na seba zodpovednosť, keď to nebolo jednoduché, a urobil maximum pre stabilizáciu tímu. Za túto prácu mu patrí veľké poďakovanie. Sme si však vedomí, že mužstvo sa nachádza v hernej kríze a je potrebné mu dať nový impulz. Aj preto prichádza k tejto zmene,“ napísali hokejové Michalovce na svojom fejsbukovom profile.

V dobrom a s rešpektom

„S Jurajom sa rozchádzame v dobrom, s obrovským rešpektom za všetko, čo pre michalovský hokej urobil. Zostáva navždy spätý s Duklou a aj naďalej jej bude držať palce – klubu, kabíne aj všetkým ľuďom okolo,“ doplnilo vedenie HK Dukla.

Pod vedením Faitha Michalovce v tejto sezóne získali v siedmich zápasoch len 2 body po domácom triumfe nad Košicami 3:2 po predĺžení. V posledných dvoch zápasoch vo Zvolene a doma proti Prešovu tím inkasoval až 12 gólov a strelil iba štyri.

Klub intenzívne pracuje na vyriešení trénerskej situácie. Mužstvo momentálne povedú asistenti trénera Ivan Droppa a Ivan Boržík.

Viac k osobe: Juraj Faith
Firmy a inštitúcie: HK Dukla MichalovceTipsport liga
Okruhy tém: Hokej - Tipsport liga 2025/2026 klub bez trénera koniec slovenský tréner
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk