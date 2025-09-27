Banská Bystrica prvýkrát prehrala a prišla o 1. miesto. Novým lídrom je Žilina - VIDEO

Prvá prehra Banskej Bystrice a zmena na poste lídra tabuľky. V šiestom kole Tipsport ligy hokejisti Slovana Bratislava predviedli parádnu otočku pod Urpínom, keď z 1:4 obrátili na konečných 5:4 po predĺžení.
Slovan nakopli tri presilovkové góly v druhej tretine pri päťminútovom vylúčení Romana Faitha. Hrdinom hostí sa stal Dávid Bondra, ktorý rozhodol v 63. minúte a predtým strelil aj úvodný gól Slovana v zápase.
Čo mrzí Wojnara?
„Aj bod sa počíta. Samozrejme, mohli sme mať tri. Stalo sa, čo sa stalo, to už človek nevráti. Viac sme si asi nezaslúžili, aj keď zápas bol rozohratý na tri body. Samozrejme, mrzí to, že sme mali trojgólové vedenie a nedotiahli sme to do víťazného konca. Je to ovplyvnené okolnosťami, ktoré sa stali, ale už sa nedá nič robiť. Máme bodovú šnúru, čo je dôležité. Je stále len začiatok ligy,“ zhodnotil tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar na klubovom webe Baranov.
Tri rýchle góly
Domáce zaváhanie Banskej Bystrice využila Žilina, ktorá po jednoznačnom triumfe nad Trenčínom 4:0 poskočila na čelo tabuľky. Žilinčania mali parádny nástup do zápasu. Tri góly v rozpätí 91 sekúnd položili základ ich víťazstve už v prvej polovici prvej tretiny.
„Kvalitne sme sa však na súpera pripravili. Darilo sa nám zachytávať jeho útočné akcie v strednom pásme a z protiútoku sme skórovali. Dôležité bolo, že sme v prostrednej časti dokázali udržať súpera na nule,“ uviedol Tomáš Harant, asistent trénera Žiliny na klubovom webe Vlkov.
Repríza vlaňajšieho finále medzi Nitrou a Košicami mala poriadny náboj a tentoraz sa radovali hráči Nitry. „Corgoni“ zvládli duel proti Košiciam najtesnejším rozdielom 4:3, keď ich k výhre potiahli góly Tomáša Hrnku, Mateja Pauloviča, Eliasa Carmichaela a Ondreja Molnára. Košice síce dokázali znížiť a zdramatizovať tretie dejstvo, no vyrovnať už nestihli.
Obetavý výkon
„Veľmi kvalitný zápas plný súbojov. Hru sme mali naklonenú na našu stranu. Chalani odviedli obetavý výkon a robili dobre veľa malých detailov, ktoré nie je na prvý pohľad vidieť. Dohrávali sme súboje, mali sme clonu pred bránkou. Zvládli sme niektoré puky, ktoré boli 50 na 50. Otočili sme hru, dali sme z toho aj góly,“ rád skonštatoval Ivan Švarný, asistent trénera Nitry na webe hknitra.sk.
Na východe výhry hostí
Na východe sa hrali dva zápasy a oba sa skončili víťazstvom hosťujúcich tímov. Spišské derby v Poprade rozhodol gólom z 58. min Olivier Archambault a Spišiaci zvíťazili 2:1. V tabuľke sú na ôsmom mieste, Poprad je až desiaty.
V Prešove sa nováčik nedočkal druhého víťazstva v sezóne a prehral s Liptovským Mikulášom 3:4. Rozhodnutie padlo z hokejky Michala Uhríka v čase 55:25 min. Prešovčania na druhý deň odvolali trénera Peterisa Skudru a zatiaľ hľadajú jeho nástupcu.
Sedmička Zvolena
Gólové hody videli diváci vo Zvolene, kde domáci rozdrvili Michalovce 7:2. Je to vôbec prvé domáce víťazstvo Zvolena v novej sezóne. Hostia zo Zemplína zostali s 2 bodmi na poslednom mieste v tabuľke. Zvolen je so 7 bodmi deviaty.
„Vstup do sezóny sme nemali bohvieaký. Potrebujeme zbierať sebavedomie a sedemgólový zápas nám v tom pomôže,“ uviedol trojbodový hráč Zvolena Andrej Kudrna v pozápasovom rozhovore na klubovom fejsbuku.