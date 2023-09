Jumbo-Visma ovládol všetky tohtoročné Grand Tours, Vueltu prekvapivo vyhral Kuss (video+foto)

Americký cyklista Sepp Kuss sa stal prekvapivým celkovým víťazom záverečného podujatia Grand Tour v aktuálnej sezóne, na etapových pretekoch Vuelta a Espaňa v Španielsku mal byť pritom pomocník hviezdnych kolegov z tímu Jumbo-Visma Dána Jonasa Vingegaarda a Slovinca Primoža Rogliča. Napokon sa všetci umiestnili na pódiu v celkovom poradí a potvrdili dominanciu holandského tímu v roku 2023.

Kuss zvíťazil v súťaži o červený dres o 17 sekúnd pred dvojnásobným šampiónom Tour de France Vingegaardom a o 68 sekúnd pred trojnásobným víťazom Vuelty Rogličom. Tím Jumbo-Visma má ako prvý v histórii celkových víťazov na všetkých Grand Tour v jednom roku, keďže Roglič triumfoval na Giro d’Italia a Vingegaard na Tour de France.

Kuss je prvý Američan, ktorý uspel na podujatí Grand Tour, od roku 2013, keď to dokázal Chris Horner tiež na Vuelte.

