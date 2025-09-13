Časť kultúrnej obce žiada odstúpenie vedenia SNG, k výzve sa pripojil aj bývalý riaditeľ SND Matej Drlička

Časť kultúrnej obce vyzýva na odstúpenie riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG)Juraja Králika. Rovnako vyzývajú aj na odstúpenie umeleckého riaditeľa SNG Martina Dostála. Otvorená výzvaOtvorená výzva je zverejnená na portáli mojapeticia.sk. Ako signatári uviedli, v ostatných dňoch pozorovali bezprecedentnú situáciu.
Desiatky autorov a autoriek totiž verejne odmietli vystavenie svojich diel na výstave Bang! Bang!? v galérii. Vo svojom spoločnom vyhlásení poukázali (autori diel) na závažné porušenia základných profesionálnych a etických štandardov.
Kritika vedenia galérie
Vedeniu SNG vyčítali absenciu odbornej kurátorskej koncepcie výstavy Bang! Bang!?, dehonestujúce nakladanie s dielami, ignorovanie nesúhlasu umelcov a umelkýň s vystavením ich diel, rovnako hovorili aj o poškodení dobrého mena umelcov a umelkýň aj samotnej SNG, a to ako doma, tak i v zahraničí. Vytkli mu aj porušenie Výhradných osobnostných práv autorov a autoriek.
Umelci požadujú okamžité stiahnutie svojich diel v SNG, podľa nich Bang! Bang?! nie je výstava, ale hanba
„Meno Slovenskej národnej galérie dlhodobo poškodzuje neodborné odstraňovanie diel súčasného umenia z jej expozícií, a to často v rozpore so zmluvnými podmienkami. Úplne neprijateľná je vulgárna komunikácia Martina Dostála s vystavovaným autorom či deštrukcia monumentálnej maľby na Zvolenskom zámku. Pripomíname, že kultúrna obec dlhodobo kritizuje voľbu Vás, Juraja Králika, za generálneho riaditeľa SNG, pretože výberové konanie, z ktorého ste vyšli ako víťaz, nebolo transparentné,“ uvádza sa vo výzve.
Dôveryhodnosť inštitúcie je ohrozená
Signatári sú tiež toho názoru, že uvedené zásadne podkopáva dôveryhodnosť SNG ako odbornej inštitúcie. Taktiež to podľa nich poškodzuje slovenské umenie aj v medzinárodnom kontexte.
„Preto Vás vyzývame, aby ste na základe uvedených dôvodov prijali osobnú zodpovednosť a okamžite odstúpili zo svojich funkcií generálneho riaditeľa a umeleckého riaditeľa SNG. Iba tak je možné začať obnovu dôvery voči inštitúcii, ktorá má byť základným pilierom odbornej starostlivosti o umenie a kultúrne dedičstvo na Slovensku,“ vyzvali signatári vedenie galérie.
Kultúrna obec aj samosprávy varujú pred možnými zmenami vo FPU a ich dopadom na kultúru v regiónoch – VIDEO
Pod výzvou sú podpísané desiatky členov kultúrnej obce na čele s platformou Otvorená kultúra!, Študentstvom za Otvorenú Kultúru!, Slobodnou národnou galériou a iniciatívou Umenie nebude ticho. Medzi signatármi možno nájsť napríklad poetku Miroslavu Ábelovú, producentku Wandu Adamík Hrycovú, režisérku Dorotu Nvotovú, vydavateľa Kolomana Kertésza Bagalu, viacero historikov a historičiek umenia, ako aj výtvarníkov a výtvarníčok.
Rovnako medzi nimi možno nájsť viacero pedagógov, kurátorov, ale aj hercov Alexandra Bártu, Emila Horvátha, Juraja Loja, Tomáša Maštalíra či Borisa Farkaša. Podpísané sú aj herečky Dana Droppová, Gabriela Dzuríková, Zuzana Fialová, Monika Hilmerová, Jana Kovalčiková, Kamila Magálová a Henrieta Mičkovicová, ale aj ďalšie. K výzve sa pripojil aj bývalý riaditeľ SND Matej Drlička, ktorého začiatkom minuloročného augusta odvolali z funkcie približne v rovnakom čase ako vtedajšiu riaditeľku SNG Alexandru Kusú. Tá je tiež medzi signatármi.
Kritika kurátorov a podmienok vystavenia
V súvislosti s výstavou Bang! Bang!? viacerí autori a autorky, ktorých diela sú jej súčasťou, vyjadrili zásadný nesúhlas so zneužitím ich umenia a verejných zbierok. V spoločnom vyhlásení skonštatovali, že to nie je výstava, ale hanba, výsledok i prípravu projektu označili títo umelci za ďalší neodborný krok súčasného vedenia galérie, ktoré podľa nich nahrádza kvalitu kvantitou.
SNG potvrdila deinštaláciu diela autorky Denisy Lehockej, argumentuje prípravou novej výstavy
Ďalej vo vyhlásení tvrdili, že kurátori nikoho z nich nekontaktovali, ani neoboznámili s podmienkami vystavenia, čo by malo byť podľa ich slov bežné. „K našim dielam pristupujú ako k dekoráciám a kulisám bez významu. Sú náhodne a nezmyselne inštalované na chodbách, schodiskách alebo vedľa toaliet,“ uvádzajú vo vyhlásení s tým, že takéto nakladanie s dielami znevažuje ich hodnotu aj renomé samotných umelcov. Počas vernisáže prebiehal pred SNG protest nazvaný Dole! Dole!, na protest pozývala platforma Otvorená kultúra! Galéria sa voči tejto kritike vymedzila.