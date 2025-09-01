Počas kariéry trápil aj Muhammada Aliho. Na večnosť odišla jedna z legiend boxu

Vo veku 75 rokov zomrel v pondelok bývalý britský boxer maďarského pôvodu Joe Bugner. Správu potvrdila Britská boxerská rada (British Boxing Board of Control), ktorá uviedla, že Bugner skonal vo svojom domove dôchodcov v austrálskom Brisbane. Informovala o tom britská televízia BBC.
Dominoval v 70-tych rokoch
Bugner počas svojej kariéry dvakrát získal britský titul a triumfoval aj na hrách Commonwealthu. Dominoval v ťažkej váhe a trikrát sa stal majstrom Európy. V 70-tych rokoch patril medzi najlepších boxerov na svete, pričom sa vyznačoval technickou zdatnosťou, odolnosťou a ochotou postaviť sa tým najlepším.
Potvrdili sa tie najhoršie obavy. Nezvestného českého futbalistu našli bez známok života
V roku 1973 absolvoval zápasy s legendami ako Muhammad Ali a Joe Frazier, pričom s Alim sa stretol ešte raz v roku 1975 v boji o svetový titul. Oba súboje síce prehral, no najlepšiemu boxerovi histórie bol miestami vyrovnaným súperom.
Smutný deň pre box
Počas svojej kariéry, ktorá zahŕňala 83 profesionálnych zápasov, stál v ringu aj proti ďalším známym menám ako Earnie Shavers, Henry Cooper či Frank Bruno.
Slovenská reprezentácia vstúpi do boja o MS 2026 bez zraneného Haraslína, nad Schranzom a Bénesom visí otáznik
Práve Bruno označil jeho odchod za „smutný deň pre box“. Promotér Frank Warren si na Bugnera zaspomínal ako na významnú osobnosť boxu: „Zúčastnil sa na mojom prvom zápase vysielanom na ITV. Bol to skvelý človek, ktorý nám bude chýbať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine. Nech odpočíva v pokoji.“