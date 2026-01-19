Jeho súper sa nešťastne zranil tesne pred súbojom. MMA bojovník zostal bez zápasu aj peňazí - VIDEO

Ukrajinská ťažká váha Jevgenij Orlov sa mal po viac ako dvoch rokoch vrátiť do profesionálneho športu. Diváci na turnaji Oktagon v nemeckom Düsseldorfe však nakoniec ostali sklamaní.
Jeho súper, Nemec Marc Doussis, sa totiž niekoľko desiatok minút pred plánovaným začiatkom zápasu zranil v šatni počas rozcvičky pred zápasom. „Bol som sklamaný,“ opísal Orlov nepríjemnú situáciu pre web sport.cz.
Zrušenie duelu počas prebiehajúceho podujatia nie je veľmi bežné. Pre Ukrajinca to bola o to väčšia rana, že sa tešil, ako ukáže svojim fanúšikom, čo dokáže po dvojročnej prestávke spôsobenou operáciou a následným návratom do formy.
Zlé správy od rozhodcu
„Musím povedať, že aj to je súčasťou športu, ale rozhodne to nie je príjemné. Táto situácia ma pripravila o logické zavŕšenie celej mojej prípravy pred súbojom. Všetko bolo pripravené tak, aby som bol v deň zápasu v top forme. Nehovorím ani o všetkých nákladoch spojených s prípravou a organizačnými záležitosťami. A keď sa duel nakoniec neuskutoční, podľa zmluvy, samozrejme, nedostanete svoj honorár,“ vysvetlil 36-ročný Orlov.
Doussis, ktorý sa následne ospravedlnil divákom a do klietky dorazil na invalidnom vozíku, si počas rozcvičky natrhol šľachu v pravom stehennom svale. „Ide o klasické futbalové zranenie,“ informoval lekár.
„Prvý, kto mi túto správu oznámil, bol rozhodca Marc Goddard, ktorý mal náš súboj rozhodovať. Bol som v šatni a rozcvičoval som sa s tímovým kolegom, keď prišiel za mnou, poklepal mi na plece a povedal, že má zlé správy. Bol v šatni súpera a na vlastné oči videl, ako lekár ukončil zápas ešte pred jeho začiatkom pre zranenie,“ prezradila ťažká váha z Ukrajiny.
Myslel si, že ide o vtip
„Prvá myšlienka, ktorá mi prebleskla hlavou, bola, že ide o nejaký vtip. Potom však prišiel s rovnakou informáciou rozhodca Pavel Touš, za ním manažér a tréner súpera. Až vtedy som si uvedomil, že zostanem bez duelu a bez akéhokoľvek výsledku,“ pokračoval bojovník.
Otázkou zostáva, či Orlov dostane aspoň čiastočnú kompenzáciu. Bol pripravený na zápas, trénoval, ale jeho plány prekazila nešťastná nehoda súpera.
Bude rokovať s Oktagonom a až potom sa uvidí, k čomu obe strany dospejú. S organizátormi zatiaľ nediskutoval ani o možnom náhradnom termíne.
Zápas medzi Orlovom a Doussisom mal byť jednou z hlavných atrakcií turnaja Oktagon 82 v nemeckom Düsseldorfe. O to viac, že išlo o ťažkú váhu.