Jeden z posledných prieskumov pred voľbami neposlal do parlamentu OĽaNO, SNS a ani kollárovcov

Voľby do Národnej rady SR by vyhrala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 19,8 percenta hlasov.

Koalícia OĽaNO a priatelia nemá 7 percent

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa umiestnilo na druhom mieste s 19,3-percentnou podporou a tretia je strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorej dôveruje 11,9 percenta respondentov.

Hnutie Republika by skončilo štvrté so ziskom ôsmych percent. Nasledovalo by Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktorému dôveruje 7,7 percenta ľudí a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej namerali 7,4 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by ostala koalícia OĽaNO a priatelia s dôverou 6,2 percenta voličov, keďže koalícia potrebuje získať aspoň sedem percent.

Počty mandátov v parlamente

Kreslá v parlamente by neobsadila ani Slovenská národná strana, hnutie Sme rodina či strana Demokrati, ktoré nezískali potrebných päť percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pripravený pre verejnoprávnu televíziu RTVS. Zber dát prebehol od 25. septembra do 26. septembra na vzorke 1 004 respondentov.

Smer-SD by v takomto prípade v parlamente obsadil 40 mandátov, progresívci 39 a Hlas-SD 24. Zhodne po 16 kresiel by patrilo Republike a KDH. Liberálom by ostalo 15 kresiel. Podľa výsledkov by Smer-SD a Hlas-SD na zloženie koalície potrebovali ešte Republiku či KDH, aby dosiahli parlamentnú väčšinu. Vládu by dokázalo zostaviť aj PS spolu s Hlasom-SD a KDH alebo subjekty PS, Hlas-SD a SaS.

Až 81 percent respondentov sa plánuje zúčastniť volieb, pričom prísť voliť plánujú najmä mladí od 18 do 29 rokov a ľudia v strednom veku od 40 – 49 rokov. Neúčasť na voľbách podľa prieskumu najčastejšie deklarujú seniori nad 60 rokov.