Heroický výkon vo veľkej horúčave. Schmiedlová postup cez Paoliniovú označila za jedno z najväčších víťazstiev v živote (foto)

Heroický výkon s úspešným vyvrcholením a postup do olympijské štvrťfinále. Také je krátke zhodnotenie utorkového vystúpenia Slovenky Anny Karolíny Schmiedlovej na dvorcoch Rolanda Garrosa, kde na Kurte Suzanne Lenglenovej za 151 minút zdolala svetovú päťku Talianku Jasmine Paoliniovú 7:5, 3:6, 7:5.

Hralo sa vo veľkej horúčave, ortuť teplomera v tieni výrazne prekročila tridsiatku a na slnku bola teplota vyššia ako 40 stupňov Celzia.

„Bolo to extrémne náročné, dnes je veľmi teplo a mali sme ťažké podmienky na veľmi veľkom kurte. Nakoniec som to zvládla a má to pre mňa obrovskú cenu. Je to pre mňa jedno z najväčších víťazstiev môjho života proti Top 10 hráčke sveta, ktorá má tento rok výborné výsledky. Je to veľmi cenný výsledok,“ uviedla Anna Karolína Schmiedlová.

Dlhé výmeny a veľmi teplo

Dvadsaťdeväťročná Košičanka zabrala v rozhodujúcich okamihoch prvého aj tretieho setu. Pritom sa neraz zdalo, že jej favorizovaná súperka má duel pod kontrolou. Opak bol však pravdou.

„Bolo to veľmi ťažké, bolo veľmi teplo, dlhý zápas, dlhé výmeny. K tomu nejaké emócie a stres, tu sa hrá každý deň. Takto ku koncu zápasu som mala dosť, ale zvládla som to a ani som nedostávala kŕče. Niekedy v takých momentoch hrám odvážnejšie, lebo už mi nič iné nezostáva. A keď mi to vtedy padne, tak je to dobré a pomôže mi to,“ pokračovala Slovenka.

V hľadisku aj Vlhová

Nezlomil ju ani kritický okamih v treťom sete, v ktorom prehrávala 4:5 a Talianka podávala na postup. Slovenka však súperku dvakrát brejkla a sama si udržala servis, čo ju posunulo medzi osem najlepších singlistiek parížskej olympiády.

„Veľa myšlienok som vtedy nemala, len sa trochu ochladiť. Na niektorých turnajoch sú pauzy aj dlhšie. Tu je to len minúta a bola som rada, že som sa stíhala napiť. Veľa myšlienok som teda nemala. Keď súperka pokazila loptičku, tak som cítila, že to ešte skúsim otočiť a ešte sa to dá. Našla som v sebe posledné sily a na svoje pomery som hrala dosť odvážne. Som rada, že to vychádzalo,“ zneli slová mimoriadne unavenej Schmiedlovej, ktorú v hľadisku povzbudzovala aj elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová.

V treťom sete sa pri jednej z loptičiek ocitla na antuke, nebolo to však nič vážne. „Spadla som, ale som v poriadku. Mám takých momentov celkom dosť. Občas spadnem, lebo už nevládzem udržať rovnováhu alebo zo zúfalstva. Nezranila som sa, len bolo teplo a bolo to náročné,“ prezradila.

Najlepší slovenský výsledok

Prienikom do štvrťfinále dosiahla najlepší slovenský výsledok v ére samostatnosti na tenisových dvorcoch pod piatimi kruhmi.

Anna Karolína Schmiedlová na olympiáde v Paríži 1. kolo: Anna Karolína Schmiedlová – Katie Boulterová 6:4, 6:2

2. kolo: Anna Karolína Schmiedlová – Beatriz Haddadová Maiová (Bra./14) 6:4, 6:4

osemfinále: Anna Karolína Schmiedlová – Jasmine Paoliniová (Tal./4) 7:5, 3:6, 7:5

„Je to obrovský úspech, lebo na veľkých turnajoch som takto ďaleko ešte nebola. Zdolala som hráčky, ktoré sú oveľa vyššie v rebríčku ako ja a to si cením. Som v Top 8 na svete a už to niečo znamená. Je to celkom iný zážitok aj doma pre ľudí, lebo viac vnímajú olympiádu ako iné turnaje. Teším sa aj kvôli trénerovi, rodine a ľuďom, ktorí ma povzbudzovali. Znamená to veľa,“ pokračovala.

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová počas osemfinálového zápasu dvojhry žien na letnej olympiáde v Paríži, v ktorom zdolala štvorku pavúku Jasmine Paoliniovú 7:5, 3:6, 7:5. Paríž, 30. júl 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský

Súboj proti svetovej desiatke

Počas osemfinálového duelu Paoliniovej so Schmiedlovou sa hľadisko postupne zapĺňalo a na konci stretnutia už nebolo veľa voľných miest.

„Všímala som si to postupne. Už som toho mala celkom dosť, takže tam nebol žiadny stres ani nič také. Hrala som tak automaticky. Je to jeden z najväčších zápasov môjho života .Ja mám tieto kurty rada. Keď som tu prehrala na grandslame, tak ma to veľmi mrzelo a dlho som sa z toho spamätávala. Som rada, že som si to na olympiáde vynahradila a opäť budem mať na Paríž pekné spomienky,“ priznala. Koncom mája v rovnakom areáli nestačila v prvom kole na taliansku veteránku Saru Erraniovú.

Talianska tenistka Jasmine Paoliniová počas osemfinálového zápasu dvojhry na letnej olympiáde v Paríž, v ktorom za 2 hodiny a 29 minút podľahla slovenskej reprezentantke Anne Karolíne Schmiedlovej 5:7, 6:3, 5:7. Paríž, 30. júl 2024. Foto: SITA/AP.

V boji o semifinále Schmiedlová vyzve Češku Barboru Krejčíkovú, ktorá vyradila Ukrajinku Jelinu Svitolinovú. Počas stretnutia s novinármi ešte nevedela, proti ktorej z týchto súperiek bude hrať.

„Za poslednú dobu nemám ani s jednou z nich skúsenosti, ale poznám ich ešte z junioriek a dávnych turnajov. Ešte sa o tom s trénerom asi porozprávame, obe sú to opäť skvelé hráčky. Uvidíme, aký tlak na nich spraví aj to, že je to štvrťfinále. Myslím si, že sa proti ním dá hrať. Záležať bude aj na tom, ako im to pôjde, ale dám do toho všetko,“ priznala slovenská singlová jednotka, ktorej v rebríčku WTA patrí 67. pozícia.

V utorok vyradila svetovú päťku, v ďalšom súboji ju čaká desiatka hodnotenia.