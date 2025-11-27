Je to teror a šikana opozičných poslancov, reaguje Matovič na rozhodnutie, že sa musí verejne ospravedlniť za svoje výroky - VIDEO

Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady SR Igor Matovič sa musí na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu ospravedlniť za svoje výroky, pre ktoré čelil disciplinárnemu konaniu. Rozhodol o tom v stredu Mandátový a imunitný výbor NR SR.
Podnet na konanie podal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) za to, že Matovič hovoril o poslancoch, že sa správajú ako „teliatka“ a tiež za to, že označil poslancov za „ožratých“. Ak sa Matovič neospravedlní, môže dostať pokutu do 1000 eur.
Šéfa Hnutia Slovensko rozhodnutie výboru poriadne rozčúlilo. Na štvrtkovej tlačovej konferencii argumentoval výrokmi ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka a poslanca za Hlas-SDMichala Barteka, ktoré adresovali opozičným poslankyniam a nemuseli sa za to ani ospravedlniť ani zaplatiť pokutu.
„Huliak pred rokom povedal o poslankyni, o kolegyni, o žene, že je suka. Odmietol sa ospravedlniť. Včera povedal Bartek o druhej kolegyni, že je hyena. Odmietol sa ospravedlniť. A mňa idú terorizovať za to, že som povedal, že správate sa ako teliatká, a keď tu vykrikujete, choďte preč. Alebo že som povedal, že poslanci hlasujú často opití,“ obhajoval sa Matovič.
Povinné testy na alkohol a drogy pre poslancov
Šéf Hnutia Slovensko pripomenul aj prípad Michala Šipoša, ktorý pred rokom prišiel do parlamentu v červenom tričku s nápisom „Zvýšili sebe platy, ľuďom dane“, za ktorý bol vykázaný z pléna a dostal pokutu 12-tisíc eur. Pokutu v takej istej sume dostal aj samotný Matovič, ktorý povedal na adresu podpredsedu parlamentu Gašpara, že „schôdzu vedie obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny a korupcie“, a tiež ho nazval mafiánom.
„Ospravedlniť sa mám za to, že som popísal skutočnosť. Celé Slovensko to videlo, rôznych tých poslancov, ktorí evidentne pod vplyvom alkoholu sa pohybujú v rokovacej sále, alebo priamo hlasujú. Ja sa mám za to ospravedlniť, lebo vraj poslanci v parlamente neslopú,“ rozhorčoval sa ďalej Matovič, ktorý by bol najradšej, keby sa zaviedlo povinné testovanie poslancov na alkohol a drogy počas schôdzí.
„V takomto Slovensku žijeme, a keď sa neospravedlním, príde 1000 eurová pokuta. Čo to je iné ako len a len čistá šikana opozičných politikov, a to len z Hnutia Slovensko, lebo len my im ležíme v žalúdku, lebo len my im vieme povedať priamo pravdu a hodiť im to ako sviniam do hrantu,“ kritizoval Matovič.
Ospravedlniť sa po svojom
Matoviča sme sa v tejto súvislosti pýtali, či sa teda plánuje aj reálne ospravedlniť, keďže v minulosti sme sa nedočkali ani jeho ospravedlnenia europoslancovi Ľubošovi Blahovi.
„Blaha požiadal, aby som sa mu ospravedlnil v pléne Národnej rady SR. Rokovací poriadok ale hovorí, že tam môžete robiť len tri veci: poslanec sa môže chopiť mikrofónu s faktickou poznámkou, kedy musíte reagovať na predrečníka, potom môžete vystúpiť v rozprave pri konkrétnej téme, a tretia možnosť je podanie procedurálneho návrhu,“ vysvetľoval Matovič dôvody, prečo ešte sále mešká s ospravedlnením.
„Je to rébus. Dva roky som zaviazaný súdom sa Blahovi ospravedlniť v pléne Národnej rady, ale vykonateľné to nie je,“ tvrdí Matovič.
A či sa teda šéf Hnutia Slovensko aj reálne ospravedlní za svoje najnovšie výroky? Matovič na otázku odpovedal, že sa ospravedlní, ale „svojím spôsobom“. „Počkám si na papierové rozhodnutie tejto inkvizičnej komisie, a keď mi to dôjde, tak sa podľa toho zariadim,“ povedal. „Keď sa ospravedlním, tak určite po svojom, keďže som Igor Matovič,“ šibalsky poznamenal opozičný politik.
Na otázku, či by sa v čase silnej polarizácie spoločnosti nemala rétorika politikov predsa len trochu zjemniť odpovedal slovami: „Máte pravdu, mala by sa rétorika zjemniť. Ale v prvom rade by mali ísť príkladom tí, ktorí nám tu vládnu“.