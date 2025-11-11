Messiho nečakaná návšteva Barcelony zaskočila nič netušiaci pár na rande. Reakcia muža baví internet - VIDEO

Argentínska futbalová legenda Lionel Messi navštívil zrekonštruovaný štadión Camp Nou katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona. Počas tejto návštevy vyjadril nádej, že sa do tejto arény jedného dňa vráti, aby sa mohol rozlúčiť ako hráč.
„V nedeľu (9.11.) večer som sa vrátil na miesto, ktoré mi veľmi chýba. Miesto, kde som bol nesmierne šťastný a kde ste ma urobili tisíckrát najšťastnejším človekom na svete,“ napísal Messi na sociálnej sieti.
„Dúfam, že sa jedného dňa vrátim, a nie len na rozlúčku ako hráč, ktorú som nikdy nemal možnosť uskutočniť…“ doplnil 38-ročný osemnásobný držiteľ Zlatého lopty.
Messi sa vrátil na Camp Nou. Chce sa rozlúčiť s FC Barcelona aj hráčskou kariérou - FOTO
Kým bol v katalánskej metropole, tak sa stihol stať aj hviezdou romantického videa páriku v uliciach Barcelony. Partneri sa natáčali na rande, objímali sa i bozkávali. Žena bola nadšená z kytice, ktorú zrejme od partnera dostala.
Ako čas plynul, muž začul hlasy za ním. Obzrel sa a neveril vlastným očiam. Neďaleko sa prechádzal Messi spolu s dvomi ďalšími mužmi. Akoby na okamih zabudol, že je v blízkosti svojej priateľky.
Messi opustil „blaugranas“ v roku 2021 pre finančné problémy klubu a zamieril do francúzskeho Paríža Saint-Germain, neskôr prestúpil do amerického Interu Miami.