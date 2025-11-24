Rezervácie na pobyty vo Vysokých Tatrách počas sviatkov pribúdajú, najlepšie sú už takmer vypredané

Mesiac pred Vianocami sú už niektoré hotely vo Vysokých Tatrách na sviatky a Silvestra takmer vypredané. V prípade vzdialenejších od lyžiarskych stredísk či hôr v rámci regiónu predstavuje obsadenosť zatiaľ viac ako 50 percent.
Potvrdila to pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké TatryLucia Blašková. Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií SlovenskaMartin Novotný v tejto súvislosti pripomína, že nechávať si rezerváciu pobytov na poslednú chvíľu sa neoplatí, niektoré ubytovacie zariadenia už neskôr nemusia mať izby k dispozícii.
Zaujímavejší je Silvester
Kým počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách vládne už niekoľko rokov trend objednávania pobytov na poslednú chvíľu, v prípade Vianoc a Silvestra si ľudia zvyknú plánovať miesto svojej dovolenky skôr s predstihom. „Evidujeme ešte nejaké voľné ubytovacie kapacity, no tie najlepšie sú takmer vypredané,“ komentovala Blašková, podľa ktorej majú záujemcovia na rezerváciu v niektorých prípadoch posledné dni.
Prvé sa podľa jej slov predávajú hotely, ktoré sú najbližšie k lyžiarskym strediskám alebo sú priamo pod horami. „Následne sa dopredávajú kapacity, ktoré sú vzdialenejšie,“ dodala. Ľudia chodia podľa jej slov na sviatky do Tatier nielen za lyžovačkou, ale vyslovene za snehom, ktorý v posledných rokoch býva v iných častiach Slovenska skôr vzácnosťou.
Podľa výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej je z pohľadu návštevnosti a obsadenosti vždy zaujímavejší Silvester. Z roka na rok však rastie aj počet ubytovaných v hoteloch či iných zariadeniach i počas Vianoc. „Ľudia si radi oddýchnu počas sviatkov. Predsa len pracujeme počas roka veľmi veľa, a práve sviatky by mali byť oázou pokoja a relaxom,“ komentovala Potočná.
Sneh očakávajú asi všetci
Prevádzkový riaditeľ siete vysokotatranský hotelov Branislav Kačkovič dodal, že termín Vianoc sa stáva „malým Silvestrom“. „Ľudia sú počas roka vyťažení, preferujú stráviť sviatky v pokoji a s tým, že sa o nich niekto stará,“ poznamenal. U niektorých klientov sa tak stretávajú aj s požiadavkami, že si chcú v apartmáne vyzdobiť vlastný stromček, aby si pri ňom rozdali darčeky.
Sneh v Tatrách počas sviatkov a zimy očakávajú asi všetci návštevníci. „Každý chce aspoň raz do roka zažiť zimnú atmosféru, či už s lyžovačkou alebo ostatnými zimnými radovánkami, a prírodný sneh je veľkým lákadlom,“ potvrdil Novotný. Práve horské strediská majú preto podľa jeho slov so snehovou pokrývkou a s ňou spojenými radovánkami tromf v rukách. „Každý z nižších polôh si chce aspoň raz do roka zažiť zimu, ako si ju možno pamätá z detstva. To znamená, že chce aj svojim ratolestiam dať príležitosť zažiť zimnú prírodu, sneh tak, ako to má v zime byť,“ skonštatoval.