Počasie sa mení a môže byť aj mínus 14 stupňov. Meteorológ Jurčovič ukázal, kde sa už dá lyžovať - VIDEO, FOTO

Počasie na Slovensku posledné dni narobilo poriadne problémy a výdatný dážď zatápal cesty, domy, podmáčal trate a voda zaplavila aj letisko na Sliači. Najhoršia situácia bola na strednom Slovensku, kde boli vyhlásené aj tretie stupne povodňovej aktivity. Meteorológovia majú však dobré správy, zrážky sú preč, vykukne slnko, ale teploty v noci pôjdu poriadne hlboko pod nulu. Meteorológ Peter Jurčovič prvýkrát ukázal aj snehové správy z lyžiarskych stredísk.
Čo sa dozviete v článku o predpovedi počasia?
- počasie na dnes (štvrtok)
- predpoveď na zajtra (piatok) aj víkend (sobota, nedeľa)
- dlhodobú predpoveď na 7 dní
- kedy bude v noci mínus 14 stupňov Celzia
- koľko snehu je v lyžiarskych strediskách na Slovensku a Alpách
Až 38 meteorologických staníc na Slovensku malo pre výdatný dážď prekročené stupne povodňovej aktivity a najvyššie tretie boli dosiahnuté v povodí Ipľa a Slatiny.
Ako na svojom webe priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), výdatný dážď a niekde aj sneženie na celom Slovensku spôsobilo zvlnené frontálne rozhranie spojené s prehlbujúcou sa tlakovou nížou spôsobilo, pričom ako už bolo spomenuté v úvode naviac zasiahol stred Slovenska.
Meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj uviedol, že ďalšia oblačnosť je aj na Jadrane a tam na niektorých miestach za posledných 24 hodín napršalo aj 80 mm, napríklad v Splite. „Tlaková níž, tým, že ide od juhu v teplom a vlhkom vzduchu a od severu začína prúdiť studený, tak preto aj tá zrážková činnosť je taká intenzívna,“ vysvetlil.
Ale teraz podľa Petra Jurčoviča už bude tá tlaková níž ďalej na severe a u nás bude dominovať ten studený vzduch od severozápadu. „V najbližších dňoch sa už bude ochladzovať, už to však nebude vlhký vzduch, ale suchší od severu, to znamená, že sa oblačnosť zmenší, tlak sa zvýši, zosilnia sa nočné mrazy a aj cez deň bude chladnejšie,“ doplnil.
Počasie na dnes (štvrtok)
Teplota v noci zo stredy na štvrtok podľa predpovede SHMÚ klesne na 0 až -5, v údoliach môže byť ojedinele od mínus -5 do -10 a na Dolnom Zemplíne okolo 2 stupne Celzia.
Pozor na poľadovicu – výstraha prvého stupňa
SHMÚ vydal do štvrtka 10.00 aj výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou pre okresy Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.
Počas dňa bude na Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku lokálne, neskôr popoludní, na viacerých miestach zmenšená oblačnosť a zrážky sa vyskytnú iba ojedinele.
Najvyššia denná teplota dnes (vo štvrtok) dosiahne 2 až 7, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 0 a teplota na horách vo výške 1500 m spočiatku okolo mínus 6, postupne okolo mínus 3 stupne Celzia.
Predpoveď na zajtra (piatok)
Nasledujúce dve noci poriadne prituhne a tá zo štvrtka na piatok bude najchladnejšia zo sedemdňovej predpovede, teplota klesne na 0 až mínus 7, ale v údoliach môže byť miestami mínus 7 až mínus 14 stupňov Celzia.
Zajtra (piatok) sa podľa predpovede SHMÚ bude stred tlakovej výše presúvať z alpskej oblasti cez naše územie nad Ukrajinu a Bielorusko a zároveň k nám začne od juhovýchodu prúdiť vo vyšších hladinách ovzdušia teplejší vzduch. „Bude menej oblakov aj vietor bude slabší,“ priblížil v Jojkárskom počasí meteorológ Peter Jurčovič.
Najvyššia denná teplota zajtra (piatok) vystúpi na 1 až 6, ale v Žilinskom kraji, na Spiši a pri celodennej hmle bude len okolo mínus 1 stupeň Celzia.
Počasie na 7 dní. Ako bude cez víkend (sobota, nedeľa)?
Aj v noci z piatka na sobotu pôjde ešte teplota hlboko pod nulu, meteorológovia predpovedajú 0 až mínus 6 stupňov Celzia, ale pre údolia aj mínus 6 až mínus 12 stupňov Celzia.
„Vplyv tlakovej výše od severovýchodu zoslabne a naša oblasť sa bude nachádzať v nevýraznom tlakovom poli, v relatívne teplejšom vzduchu,“ okomentovali vývoj počasia meteorológovia zo SHMÚ s tým, že v nedeľu bude po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Severným morom od juhozápadu do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch.
V sobotu má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Na nedeľu SHMÚ predpovedá oblačno až zamračené, na horách a miestami aj v nižších polohách jasno až polojasno. Počas víkendu sa zrážky vyskytnú iba ojedinele.
V sobotu aj nedeľu počas dňa bude 3 až 8, ale pri celodennej hmle len okolo 1 stupeň Celzia.
Začiatok decembra bude taký podobný, ako sme mali v novembri, že aj tie hmly tu budú a pritom nejaké studené počasie to nebude.
Slová meteorológa Petra Jurčoviča, že nás nečaká prvé decembrové dni nejaké studené počasie potvrdzuje aj grafická predpoveď SHMÚ na sedem dní. Od pondelka 1. decembra budú teploty stúpať a v stredu 3. decembra môže byť na niektorých miestach aj 13 stupňov Celzia. Zmiernia sa aj nočné teploty a klesnú na maximálne mínus 3 až mínus 4 stupňa Celzia. Ale SHMÚ uvádza, že obdobie bude ako celok (od pondelku do stredy) bude teplotne normálne.
Snehové správy. Kde sa už dá na Slovensku lyžovať?
Meteorológ Peter Jurčovič v už spomínanom počasí na Jojke ukázal aj snehové správy, a to nielen zo Slovenska, ale tiež z Álp, kde sú podľa jeho slov podmienky podstatne lepšie. „V Rakúsku je mnoho stredísk, kde sa lyžuje, podobne je to aj v Nemecku alebo či Taliansku a samozrejme tiež vo Švajčiarsku a hlavne tam, kde sú ľadovce, je 100 až 300 centimetrov snehu,“ priblížil.
Na Slovensku sa lyžovačka rozbehne od 29. novembra v strediskách Donovaly – Záhradište aj Ski Monkova Dolina (Ždiar) a už v piatok 28. novembra otvára svoje brány Jasná.