Jarné prázdniny znamenajú aj viac lyžiarov na svahoch, dodržiavaním jednoduchých pokynov sa vyhnú nehodám

Aj pri zimných športových aktivitách musia lyžiari či snoubordisti dbať na svoju bezpečnosť. Maloletý lyžiar musí byť pod dohľadom aj na lyžiarskom svahu.

Upozorňuje na to Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v súvislosti so začiatkom jarných prázdnin, počas ktorých sa viaceré školopovinné deti presunuli s rodičmi za oddychom do hôr a lyžiarskych stredísk.

Prečítajte si Biely kódex

Polícia apeluje na všetkých, aby boli ohľaduplní voči iným osobám na lyžiarskom svahu a v jeho okolí a pozorne si prečítali znenie Bieleho kódexu. Ten sa napríklad nachádza na pokladniach alebo nástupných staniciach lanových dráh.

Dodržaním jednoduchých pokynov môžu dovolenkujúci lyžiari podľa Hrabovskej predísť ohrozeniu života a zdravia, respektíve zabrániť škode na majetku. V tejto súvislosti odporúča po príchode do lyžiarskej strediska dbať na zvýšený počet motorových vozidiel, dodržiavať dopravné značenie a pokyny osôb, ktoré zabezpečujú parkovaciu službu a organizáciu samotného parkovania.

„Parkujte len na miestach na to určených, aby ste nesprávnym zaparkovaním netvorili prekážku pre iných účastníkov cestnej premávky. Pri cúvaní a parkovaní vozidla buďte obozretní, či sa v blízkosti mimo vášho zorného uhla nenachádza iná osoba, ktorá je zamestnaná prípravou lyžiarskej výstroje a nesleduje dostatočne pozorne svoje okolie,“ uviedla. Opatrní majú byť podľa nej lyžiari aj pri presune z parkovacieho miesta k lyžiarskemu svahu, a svoje deti mať celý čas pod dohľadom.

V rámci samotného pohybu na lyžiarskom svahu Hrabovská pripomína prispôsobiť pohyb a rýchlosť jazdy na lyžiach snehovému podkladu a poveternostným podmienkam. Pozor si majú dať lyžiari na zníženú viditeľnosť, hmlu alebo sneženie. Ďalším odporúčaním je výber obtiažnosti trate podľa vlastných schopností, opatrnosť i pozornosť.

Deťom dajte reflexnú vestu

„Na svahu sa môže zdržiavať väčšia skupinka osôb, ktorá by mala byť označená reflexnými vestami, napríklad lyžiarska škola. Takúto skupinku obiehajte zásadne ako celok, poza ich stopu. Nikdy nie pomedzi tento zhluk osôb,“ upozornila Hrabovská. Používať reflexnú vestu na svahu odporúča najmä neplnoletým lyžiarom.

„Počas jazdy na trati je potrebné sa vždy rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Vyhnete sa tak zbytočnej kolízii,“ dodala.

Nebezpečné je podľa jej slov po páde ostať sedieť alebo zastaviť za takzvanou terénnou vlnou. Prichádzajúci lyžiar totiž nemusí včas spozorovať, že sa pod horizontom kopca nachádza iná osoba a okamžite zareagovať. Dôležité je aj dodržiavať značky a iné pokyny na trati, ktoré varujú napríklad na kríženie zjazdoviek.

„Nepreceňujte sa a počas lyžovačky správne rozložte svoje sily. Nezabúdajte, že v poobedných hodinách sa mení nielen kvalita snehu, ale aj pozornosť lyžiarov. Na svahu sa môžu nachádzať unavené osoby so zníženou koncentráciou. Príčinou vzniku nehody na lyžiarskej trati môže byť okrem únavy aj požitie alkoholu alebo omamných látok,“ pripomenula Hrabovská.

Prvá pomoc je povinnosť

Polícia zároveň pripomína, že každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze poskytnúť inému lyžiarovi na trati prvú pomoc.

„Ak si to situácia vyžaduje, upozornite ostatných na miesto nehody a potrebnú pomoc, napríklad, signálom prekrížených lyžiarskych palíc. Ak spozorujete nezodpovedné konanie alebo ste na lyžiarskom svahu svedkom incidentu, potrebné je takúto udalosť nahlásiť lyžiarskemu stredisku, obsluhe pri lanovke, horskej službe alebo polícii,“ radí.

Zároveň odporúča mať pri sebe aj pri lyžovaní doklad totožnosti. „Tým sa legitimujete v prípade, ak ste sa stali účastníkom nehody alebo svedkom takejto udalosti. Aj na lyžiarskom svahu platí, že neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody ste vystavení, podľa závažnosti incidentu, priestupkovému alebo trestnému konaniu,“ doplnila Hrabovská.

Aj v súvislosti s časom tráveným na lyžiach počas jarných prázdnin totiž eviduje polícia prípady, keď stret lyžiarov na trati spôsobil poškodenej osobe ľahké či ťažké zranenia alebo aj fatálne následky. Príkladom je prípad zo Žilinského kraja, keď vyšetrovateľ obvinil 19-ročného lyžiara za trestný čin usmrtenia, ktoré spôsobil maloletému lyžiarovi jazdiacemu pred ním, a to nárazom zo zadu.