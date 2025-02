Prázdninujúci školáci v Košiciach sa môžu počas prázdnin tešiť na viaceré aktivity. Žiakom v Košickom kraji sa v pondelok 17. februára začínajú jarné prázdniny, potrvajú do 21. februára.

Zľavnené vstupné jedno euro pre všetkých

Ako mesto Košice informovalo, počas prázdnin môže verejnosť od 14:00 do 16:00 využiť bezplatné korčuľovanie v Steel Aréne. Kapacita ľadovej plochy je 250 osôb. „V stredu 19. februára je pripravené špeciálne korčuľovanie v maskách, počas ktorého bude možné zapojiť sa do súťaže o najlepšiu masku na ľade,“ avizuje mesto. Priaznivci korčuľovania budú môcť využiť aj korčuľovanie v Mestskom parku.

Od pondelka do štvrtka počas prázdnin budú môcť v časoch od 08:00 do 09:30 a od 10:15 do 11:45 korčuľovať za zvýhodnené vstupné jedno euro. „V piatok 21. februára bude zľavnené vstupné jedno euro pre všetkých v časoch 12:45 do 14:15, 15:00 do 16:30 a 17:15 do 18:45,“ doplnila samospráva.

Pripravená je aj ZOO Košice

Na jarné prázdniny je pripravená aj ZOO Košice. Pre deti ponúka jarný prímestský tábor, počas ktorého môžu deti vo veku od šesť do pätnásť rokov spoznať zákulisie starostlivosti o zvieratá. Tábor funguje počas prázdnin od pondelka do piatka, vždy od 07:30 do 16:00.

„Každé ráno o 07.30 vyzdvihne malých dobrodruhov pri Jumbo centre pracovník ZOO a na rovnaké miesto ich privezie o 16:00,“ uvádza mesto. Do tábora možno deti prihlásiť na jeden alebo viacero dní. Cena za jeden deň je 18 eur. Bližšie informácie možno nájsť na stránke zoologickej záhrady. Zvýhodnené vstupné zas ponúka Centrum environmentálnej výchovy ZOODOM na Mojmírovej ulici. Prázdninujúci školáci s rodičmi môžu počas jarných prázdnin od 10:00 do 16:00 využiť 50-percentnú zľavu na vstupné.

Program na jarné prázdniny pripravila pre deti aj Knižnica pre mládež mesta Košice. Zahŕňa napríklad tvorivé dielne, hodinu hlasného čítania rozprávok a príbehov, či hranie spoločenských hier a zážitkové čítanie.