Japonsko pripravilo balík opatrení na zmiernenie amerických ciel

Japonsko sa chystá predložiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi „balík“ opatrení s cieľom zmierniť novozavedené americké clá. V pondelok to oznámil japonský premiér Šigeru Išiba pred plánovaným telefonátom so šéfom Bieleho domu.

Japonské spoločnosti patria medzi najväčších zahraničných investorov v USA, ale minulý týždeň Trump oznámil zavedenie 24-percentného cla na dovoz z Japonska v rámci globálnych „recipročných“ ciel. „Veríme, že musíme predstaviť komplexný balík a nemôžeme prichádzať s návrhmi po častiach,“ povedal Išiba. Súčasťou ponuky by podľa neho mohla byť aj japonská účasť na diskutovanom projekte plynovodu na Aljaške. Trump vo februári po stretnutí s japonským premiérom v Bielom dome povedal, že Japonsko bude partnerom v tomto „gigantickom“ projekte.

Okrem 24-percentného cla na japonský dovoz, ktoré vstúpi do platnosti tento týždeň, Trump zaviedol aj 25-percentné clo na vozidlá dovážané do Spojených štátov. Japonský automobilový priemysel je jedným z hlavných pilierov štvrtej najväčšej svetovej ekonomiky a priamo alebo nepriamo zamestnáva približne 5,6 milióna ľudí. V minulom roku predstavovali autá približne 28 percent japonského vývozu do USA.