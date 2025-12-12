Volko je spokojný s prípravou v JAR, Dömötör stratil na Tenerife týždeň pre zdravotné problémy - FOTO

Mnohí slovenskí reprezentanti v atletike sa na nasledujúcu sezónu pripravujú v zahraničí, kde využívajú priaznivejšie klimatické podmienky v porovnaní so Slovenskom. Výnimkou nie sú ani Ján Volko či Patrik Dömötör.
Najrýchlejší Slovák histórie 29-ročný Volko si vybral Juhoafrickú republiku, trénoval v Potchefstroome a potom sa presunul do Stellenboschu.
Volko sa už pripravuje na ďalšiu sezónu, čoskoro zamieri do Afriky
„Presun z Potchefstroomu (1340 m n. m.) do Stellenboschu (136 m n. m.) predstavoval prirodzené pokračovanie tréningového kempu a bol naplánovaný s cieľom maximalizovať kvalitu a efektivitu prípravy. Po absolvovaní prvej fázy kempu v Potchefstroome, kde sme sa zamerali najmä na objemovú a adaptačnú časť tréningu v prostredí NWU University, nasledoval presun do Stellenboschu.
Táto lokalita ponúka vynikajúce atletické podmienky, kvalitnú infraštruktúru a priaznivú klímu, ktoré sú ideálne pre nadväzujúcu, viac špecifickú fázu prípravy. Zmena tréningového prostredia zároveň prispela k mentálnemu osvieženiu a umožnila zachovať vysokú tréningovú motiváciu a koncentráciu v ďalšom priebehu kempu,“ prezradil Volko podľa Top Athletics.
Skupina klubu Naša Atletika pod vedením trénerského tandemu Naďa Bendová, Róbert Kresťanko sa zo sústredenia vráti tesne pred Vianocami. Začiatok halovej sezóny plánuje Volko na druhú polovicu januára na jednom z pretekov v najbližšom okolí, vo Viedni alebo v Ostrave.
Do Španielska na ostrov Tenerife sa vydal medailista z Univerziády 2025 a spoludržiteľ slovenského rekordu na 400 m prekážok Patrik Dömötör. Ten už pozná aj termín svojho prvého medzinárodného štartu v ďalšej sezóne.
Keďže na kvalifikáciu na HMS v Poľsku potrebuje čo najlepší výkon, prvú vhodnú príležitosť bude mať už 18. januára na striebornom mítingu v Luxembursku. „Príprava na Tenerife už ide v poriadku, stratil som týždeň, keď som si minulý týždeň sekol kríže, ale už sme to dali do poriadku,“ informoval.
Kladivárka Veronika Kaňuchová sa pripravuje v domácich podmienkach. Novou vzpruhou je príprava so slovenskou rekordérkou a medailistkou z MS a ME Martinou Hrašnovou.
„Darí sa mi výborne! Mám za sebou prvé týždne tréningov s Maťou. Som zdravá a nič má v príprave neobmedzuje. Veľmi sa z toho teším a verím, že odmakám všetko, ako máme naplánované. Teraz je čas objemu, takže makáme poriadne.
Žiaľ, po novom nemám prístup k regenerácii ani fyzio na Dukle, tak to je niečo, čo mi prípravu troška narúša, keďže aj to je veľmi dôležité po ťažkých dávkach, ale snažím sa robiť, čo mám k dispozícii a nenechám sa ničím znechutiť. Popri všetkom mám aj brigádu, takže chodím aj do prace. Sezónu ukončím v Trnave na Silvestrovskom bremene,“ povedala Kaňuchová.
Po sústredení v USA plánuje štart na marcovom európskom vrhačskom pohári v Nikózii. Hlavným cieľom je splniť limit na ME v Birminghame. Premiérovo v kariére by musela pokoriť 70-metrovú hranicu, keďže limit má hodnotu 71,50 metra. Jej osobné maximum ešte z roku 2023 je 69,98 metra.