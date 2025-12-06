Chodeckí manželia Dominik a Hanka Černí začali prípravu v Ríme. Rozbiehajú aj ambiciózny projekt

Silná chodecká skupina Romana Benčíka sa pripravuje na novú sezónu v Ríme.
Príprava chodcov v Ríme
Silná chodecká skupina Romana Benčíka sa od 1. decembra pripravuje v Ríme na novú sezónu. Foto: FB, www.facebook.com
Majú za sebou sezónu, ktorú možno nazvať prelomová. Obaja zažiarili na majstrovstvách sveta v Tokiu v chodeckých pretekoch na 35 km.

Dominik siedmym a Hanka 12. miestom. Prípravu na šampionát navyše kombinovali s organizovaním svadby, ktorou dva týždne po návrate z Japonska spečatili svoje pamätné zásnuby z MS 2023 v Budapešti.

Medzinárodná skupina

Chodeckí manželiaČerní už robia všetko pre to, aby v nasledujúcej sezóne nadviazali na tohtoročné úspechy. Prvé sústredenie absolvujú členovia VŠC Dukla od 1. decembra v talianskom centre olympijskej prípravy v Ríme.

A zďaleka tam nie sú sami. V skupine s nimi zaberajú Michal Duda, EmaHačundová a mládežnícki reprezentanti Jakub Mažgút, Kristína Zámečníková, Dominika Pernická. Nechýba ani české trio Jaromír Morávek, Adam Zajíček a Albert Kukla.

„Pripravujú sa tu aj talianski a dvaja nemeckí chodci,“ prezradil šéftréner slovenskej chôdze Roman Benčík na webe atletika.sk.

V Ríme už trénovali

„Dobre to tu poznáme, odskúšali sme si tu prípravu pred ME družstiev v Poděbradoch v máji tohto roku. Stavili sme najmä na športovú atmosféru a tunajší režim, medzinárodnú tréningovú spoluprácu a lepšie klimatické podmienky,“ vymenoval dôvody Dominik Černý.

V talianskej metropole nejde iba o začiatok prípravy na novú sezónu. Partia okolo Romana Benčíka a manželov Černých rozbieha nový projekt medzinárodnej spolupráce pri zabezpečovaní prípravy elitných chodcov. Zatiaľ pod pracovným názvom „Race Walking Dukla Team.“

Ambiciózny projekt

„Má tri hlavné piliere: komplexné zabezpečovanie športovej prípravy vybraných seniorov pod názvom Blaurum, práca s mládežou pod názvom Junior Team a popularizácia a rozvoj chôdze na Slovensku. Tento projekt je ambiciózny, náročný aj na personálne zabezpečenie, ale je postavený na úspešnom fungovaní a výsledkoch z predchádzajúcich rokov. Aktuálne sa ešte pracuje na konečnej podobe celého projektu, aby sme ho mohli v januári predstaviť verejnosti,“ priblížil Benčík na webe Slovenského atletického zväzu.

Jeho zverenci budú využívať žičlivé podmienky v Ríme do 16. decembra. Do sezóny 2026 plánujú vstúpiť už tradične na Dudinskej päťdesiatke 7. marca. Dovtedy ich čakajú ešte dve sústredenia v Juhoafrickej republike.

