Forster a Ledecká sa pripravujú v Afrike, ich prechodným domovom je Potchefstroom

Juhoafrický Potchefstroom je už takmer dva týždne „domovom“ dvoch slovenských reprezentantiek v atletike. Na súťažný rok 2026 sa tam pod dohľadom trénerky Kataríny Adlerovej pripravujú Viktória Forster a Daniela Ledecká.
Forster sa lúči so svetovým šampionátom v atletike. V oboch disciplínach nepostúpila do semifinále
Elitné prekážkarky budú v nadmorskej výške takmer 1400 metrov nad morom až do 18. decembra, budú tam využívať príjemné klimatické podmienky južnej pologule.
„Sústredenie Viktórie a Daniely prebieha v juhoafrickom Potchefstroome, kde sú na tréning výborné podmienky. Využívame športoviská North-West Univerzity, ktoré poskytujú skvelé zázemie. Príprava je zameraná na halovú sezónu, ktorá vyvrcholí majstrovstvami sveta v Poľsku. Panuje tu skvelá minitímová atmosféra,“ uviedla Adlerová podľa agentúry Top Athletics.
Ledecká si urobila test pohlavia a zistila, že je žena. Vyšla jej aj ľahká alergia na kryptonit... - VIDEO
Obe spomenuté atlétky absolvujú prvé štarty v nasledujúcom roku už koncom januára. Forster čaká 24. januára 60 m prekážok na mítingu v nemeckom Dusseldorfe, Ledecká absolvuje 400 m v Chemnitzi rovnako v Nemecku.
Obe sa potom predstavia na podujatí Czech Indoor Gala, míting v Ostrave je naplánovaný na 3. februára. Forster aj Ledecká sú ašpirantky na štart na marcových halových majstrovstvách sveta v poľskom meste Toruň.
Forster podľa Top Athletics ašpiruje na čas pod 8 sekúnd, čo sa zatiaľ nepodarilo žiadnej Slovenke: „Jej slovenský rekord 8.01 je z 12. februára 2025 v chorvátskom Osijeku.“
Ledecká sa tiež chce zlepšiť na 400 m v hale, zatiaľ má na konte výkon 52,71 sekundy z majstrovstiev SR 2025 v Ostrave. Je to tretí najlepší čas v slovenskej halovej histórii.
Zapletalová sa už pripravuje na rok 2026, začala s tým v Banskej Bystrici - VIDEO, FOTO
Po návrate čaká členky VŠC Dukla Banská Bystrica ešte jedno sústredenie v zahraničí, v januári 2026 pred štartom halovej sezóny zamieria pravdepodobne na Kanárske ostrovy.