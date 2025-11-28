Forster a Ledecká sa pripravujú v Afrike, ich prechodným domovom je Potchefstroom

Elitné prekážkarky budú v nadmorskej výške takmer 1400 metrov nad morom až do 18. decembra, budú tam využívať príjemné klimatické podmienky južnej pologule.
Ledecká, Forster
Daniela Ledecká (vľavo) na mníchovskom tréningu so sparingpartnerkou Viktóriou Forster. Foto: www.facebook.com
Južná Afrika Atletika Atletika z lokality Južná Afrika

Juhoafrický Potchefstroom je už takmer dva týždne „domovom“ dvoch slovenských reprezentantiek v atletike. Na súťažný rok 2026 sa tam pod dohľadom trénerky Kataríny Adlerovej pripravujú Viktória Forster a Daniela Ledecká.

Elitné prekážkarky budú v nadmorskej výške takmer 1400 metrov nad morom až do 18. decembra, budú tam využívať príjemné klimatické podmienky južnej pologule.

„Sústredenie Viktórie a Daniely prebieha v juhoafrickom Potchefstroome, kde sú na tréning výborné podmienky. Využívame športoviská North-West Univerzity, ktoré poskytujú skvelé zázemie. Príprava je zameraná na halovú sezónu, ktorá vyvrcholí majstrovstvami sveta v Poľsku. Panuje tu skvelá minitímová atmosféra,“ uviedla Adlerová podľa agentúry Top Athletics.

Obe spomenuté atlétky absolvujú prvé štarty v nasledujúcom roku už koncom januára. Forster čaká 24. januára 60 m prekážok na mítingu v nemeckom Dusseldorfe, Ledecká absolvuje 400 m v Chemnitzi rovnako v Nemecku.

Obe sa potom predstavia na podujatí Czech Indoor Gala, míting v Ostrave je naplánovaný na 3. februára. Forster aj Ledecká sú ašpirantky na štart na marcových halových majstrovstvách sveta v poľskom meste Toruň.

Forster podľa Top Athletics ašpiruje na čas pod 8 sekúnd, čo sa zatiaľ nepodarilo žiadnej Slovenke: „Jej slovenský rekord 8.01 je z 12. februára 2025 v chorvátskom Osijeku.“

Ledecká sa tiež chce zlepšiť na 400 m v hale, zatiaľ má na konte výkon 52,71 sekundy z majstrovstiev SR 2025 v Ostrave. Je to tretí najlepší čas v slovenskej halovej histórii.

Po návrate čaká členky VŠC Dukla Banská Bystrica ešte jedno sústredenie v zahraničí, v januári 2026 pred štartom halovej sezóny zamieria pravdepodobne na Kanárske ostrovy.

