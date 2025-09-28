Izraelský tím vylúčili z pretekov Giro dell'Emilia. Dôvodom je bezpečnosť cyklistov

Tím Israel-Premier Tech bol z bezpečnostných dôvodov vylúčený z cyklistických pretekov Giro dell’Emilia, ktoré sa budú konať 4. októbra v Taliansku. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedli organizátori podujatia.
Adriano Amici, prezident GS Emilia, ktorá organizuje jednodňové preteky, povedal, že tím „žiaľ nebude prítomný na našich pretekoch“. Organizátori tvrdia, že uvedené rozhodnutie museli urobiť z dôvodov verejnej bezpečnosti.
Kubiš nevyhral preteky Okolo Slovenska, ale dal do toho maximum a je na seba hrdý - VIDEO
Ľutuje to, ale…
„Pre jazdcov tímu Israel Tech aj pre ostatných je tu príliš veľa nebezpečenstva. Posledný okruh sa jazdí päťkrát, takže možnosť prerušenia pretekov je veľmi vysoká. Je to rozhodnutie, ktoré zo športového hľadiska ľutujem, ale pre verejnú bezpečnosť som nemal inú možnosť,“ povedal Amici.
Vlani Pogačar
Preteky Giro dell’Emilia, ktorej edíciu 2024 vyhrala cyklistická superstar Tadej Pogačar, budú mať dĺžku 199 kilometrov a povedú z Mirandoly do Bologne v severnom Taliansku.
Ide o podujatie ProSeries, druhé najväčšie podujatie v cestnej cyklistike po World Tour. Poslúžia ako generálka na Il Lombardia, posledný monument roka, ktorý sa koná nasledujúci víkend.
Chladoňová má druhé striebro z MS, hoci predtým spadla. V šprinte ju zdolala len Francúzka Geryová
Problémy na Vuelte
Štyri etapy tohtoročnej Vuelty vrátane poslednej v Madride museli byť skrátené pre hromadné protesty proti pokračujúcej izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy a účasti tímu, ktorého vlastníkom je izraelsko-kanadský miliardár Sylvan Adams.
Skupina Premier Tech, ktorá je spolusponzorom tímu a je výrobcom, ktorý dodáva jazdcom bicykle, chce, aby tím z názvu odstránil slovo „Izrael“.