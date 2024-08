Izraelsko-palestínsky konflikt vyrieši dvojštátny model a limity pre Ukrajinu na použitie zbraní treba zrušiť, vyhlásila na Globsecu dánska premiérka

Medzinárodné spoločenstvo by malo tlačiť na dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Na bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe to uviedla dánska premiérka Mette Frederiksenová.

„Izrael má právo na sebaobranu, ale musí to byť v súlade s medzinárodným právom. Humanitárna situácia v Pásme Gazy je strašná,“ povedala.

Hamas sa schováva za civilistov

„Pevne verím v dvojštátne riešenie, ktoré ale musia rešpektovať obe strany. To je teraz náš problém, pretože Hamas nechce mier. Nezáleží mu na ľudských životoch. Schováva sa za civilistov,“ poznamenala.

Hnutie podľa nej nechce dvojštátne riešenie, neuznáva Izrael. Zároveň izraelská vláda teraz na takomto výsledku tiež nepracuje, niektorí z ministrov sú vyložene proti nemu, povedala Frederiksenová.

„Medzinárodné spoločenstvo musí tlačiť na obe strany, aby takéto riešenie prijali,“ uviedla dánska premiérka, ktorá zároveň vyzvala na ochranu všetkých civilistov v Pásme Gazy.

Kyjev musí dostať všetko na svoju obranu

Frederiksenová sa na konferencii pristavila aj pri podpore Ukrajiny v jej boji s Ruskom. Zdôraznila, že Kyjev musí dostať všetko, čo potrebuje na svoju obranu. „Myslím, že musíme skončiť s debatami o obmedzeniach vo využití zbraní. Samozrejme, všetko musí byť v súlade s medzinárodným právom,“ poznamenala.

Podľa Frederiksenovej neexistuje iná možnosť, než že Ukrajina vojnu vyhrá. „Ak zvíťazí Rusko, všetci prehráme. Nielen v Európe, ale celosvetovo,“ doplnila. Za chybu označila nedostatočnú reakciu už na ruskú anexiu Krymu v roku 2014.

EÚ je silnejšia ako pred pandémiou

Frederiksenová ďalej vyhlásila, že súhlasí s tým, čo hovorili či hovoria americkí prezidenti Barack Obama, Donald Trump či Joe Biden, teda že Európa musí plniť svoju úlohu a robiť viac v zabezpečení vlastnej obrany a v politike odstrašenia.

Európska únia je podľa Frederiksenovej teraz silnejšia ako pred pandémiou COVID-19, obdobím vysokej inflácie či vojnou na Ukrajine. Za zásadnú považuje jednotu bloku, ktorú však v otázke podpory Ukrajiny narúša Maďarsko.

„Keby to bolo 12 proti 15, to by bol veľký problém pre nás všetkých. Ale nie je to tak, je to 26 ku jednej, respektíve jeden proti zvyšku Európy,“ uviedla a podotkla, že Únia doteraz bola schopná sa s takouto situáciou vysporiadať.