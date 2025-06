Investori v priemyselnom parku Poprad – Matejovce sa sporia s mestom o pozemky, rozhodne súd

Investori v priemyselnom parku v Matejovciach v Poprade sa cítia oklamaní. Po tom, ako si po sedemnástich rokoch podľa v minulosti podpísaných zmlúv chceli od mesta odkúpiť pozemky za symbolický jeden cent za meter štvorcový, im samospráva oznámila, že to nebude možné. Dôvodom je podľa nej zmena legislatívy. Pozemky im preto ponúkla za trhovú cenu, v inom prípade by išlo podľa nej o nedovolenú štátnu pomoc. Problém sa týka siedmich investorov. Na súde sú tak žaloby zo strany niektorých investorov, ale aj samotného mesta Poprad.

Investori ešte v roku 2006 pri vstupe do priemyselného parku v mestskej časti Matejovce podpísali s mestom memorandum a neskôr aj zmluvy.

Investorom ponúkli trhovú cenu

Ako pre agentúru SITA vysvetlil riaditeľ jednej z dotknutých spoločností LPH a. s., Daniel Durkaj, ich súčasťou bolo, že po 17 rokoch nájmu si budú môcť pozemky odkúpiť za spomínaný jeden cent. Vo februári 2023 samospráva podľa neho iniciovala stretnutie s investormi, počas ktorého oznámila, že im dané pozemky môže predať za aktuálnu trhovú cenu. Tá predstavuje necelých 42 eur za meter štvorcový.

„Nechceme platiť nájom, chceme to odkúpiť podľa pôvodnej zmluvy. Budovy sú v našom vlastníctve, mali sme od mesta všetky povolenia na výstavbu,“ vyhlásil Durkaj. Pripomenul, že investori svojou činnosťou pozemky zhodnotili z ornej pôdy a mestu hodnotu pozemkov zaplatili v rámci platieb počas trvania zmlúv. V súčasnosti zamestnávajú dokopy približne tisíc ľudí.

„Kalkulácia tej ceny, ktorá sa stanovovala na začiatku, sa premietla do nájomných zmlúv. Za sedemnásť rokov, ktoré tu platíme nájom, bola táto cena uhradená, a mesto chce druhýkrát predať ten istý majetok,“ myslí si Ivan Pacák, finančný manažér spoločnosti Immergas Europe, ďalšieho investora v areáli priemyselného parku. Majitelia spoločnosti podľa neho nemajú slov, s niečim takým sa ešte nestretli. „Nechcem vytvárať paniku, že sú ohrozené pracovné miesta, je vytvorená len neštandardná situácia,“ poznamenal s tým, že to vysiela aj veľmi nepriaznivý signál voči ďalším potenciálnym investorom.

„Naším cieľom nie je odtiaľto odísť, naším cieľom je aj naďalej budovať perspektívnu firmu, ktorá bude zamestnávať v danom regióne ľudí a budeme stabilným dodávateľom pre našich zákazníkov,“ dodal Durkaj. Firma vyrábajúca plastové komponenty pre bielu techniku je dodávateľom aj pre ďalšie tamojšie firmy. Jej riaditeľ poukázal na mesto Myjava, ktorého priemyselný park bol podporený z rovnakého programu a zmluvy po skončení nájmu tam dodržali. Pozemky podľa neho odpredali investorom za kúpne ceny dohodnuté v zmluve, čo predstavuje jedno euro za meter štvorcový.

Rozhodnúť by sa malo ešte v júni

Spoločnosť LPH sa v júli 2023 obrátila na súd, kde podala žalobu o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov. Súdny spor pokračuje aj v súčasnosti, pričom rozhodnutie by mohlo padnúť 18. júna. Žalobu však podľa Durkaja podali aj niektorí ďalší investori. „Chceme sa, tak ako ostatné firmy, dopracovať k plneniu zmlúv, ktoré boli pred 17 rokmi podpísané. Prišli sme sem s tým, že zmluvy budú dodržané, a po 17 rokoch je to inak. Je to pre nás obrovské sklamanie a neistota, čo ďalej,“ opísal Tomáš Sedlák, konateľ spoločnosti Tol. Jeho firma síce nepodala žalobu, ale žiadosť o odkúpenie pozemkov podľa platných zmlúv. Tá mu bola podľa jeho slov zamietnutá. Podľa investorov predstavuje cena dotknutých pozemkov dokopy 1,5 milióna eur.

Na súde je však aj ďalšia žaloba. Mesto Poprad žaluje spoločnosť LPH i ďalších investorov o vypratanie daných pozemkov. „Mesto týmto krokom vlastne vyháňa všetkých investorov z parku, ktorý je jedným z najúspešnejších parkov na Slovensku, a tým pripraví o prácu viac ako tisíc zamestnancov, ktorí v jednotlivých spoločnostiach v parku pracujú,“ myslí si Durkaj.

Popradská samospráva podľa jej právneho zástupcu Pavla Antoša podmienky nemení. „Na to nemá vôbec žiadnu kompetenciu ani oprávnenie. Mesto Poprad v plnom rozsahu uznáva, že zmluva, ktorá bola dohodnutá pred sedemnástimi rokmi, má určité parametre a bolo predpokladané, že sa dodržia, pokiaľ uplynie stanovená lehota, čo bol rok 2023. Nezmenila sa zmluva, zmenil sa zákon, zmenil sa právny poriadok, ktorý v tom čase nepredpokladal také obmedzenia pre mesto, ktorým dnes čelí,“ reagoval pre médiá.

Potvrdil, že v roku 2006 a nasledujúcich bolo dohodnuté, že pozemky, ktoré sú predmetom súčasných sporov, sa prevedú po skončení nájmu v roku 2023 za symbolickú cenu. Mesto malo uzavrieť finálnu kúpnu zmluvu. „Medzitým sa však podstatným spôsobom zmenila legislatíva. A to nielen slovenská, ale aj európska. Takýto predaj za symbolickú cenu už nie je možný. V súčasnosti nie je možné predať pozemky patriace mestu za cenu nižšiu než je cena určená znaleckým posudkom,“ uviedol Antoš.

Dali si vypracovať znalecký posudok

Mesto preto podľa jeho slov nechalo vypracovať znalecký posudok a navrhlo jednotlivým priemyselným firmám odkúpenie pozemkov za znalecky určenú cenu, ktorá bola podľa neho v prijateľnej výške. Tie to podľa neho odmietli. „Je na súde, aby v danom prípade rozhodol, či mesto má dodržať pôvodnú dohodu aj napriek tomu, že mu to už dnes zákon nedovoľuje, alebo opačne, či tú pôvodnú dohodu dodržať nemusí a hlavne nesmie, lebo mu to už zákon zakazuje,“ povedal Antoš. „Ak si to prerátate percentuálne, ak by sme im to predali za jeden cent za meter štvorcový, je to, myslím, štyritisícšestonásobne menej, než je to podľa znaleckého posudku. To je šialený rozdiel, to si mesto nemohlo dovoliť,“ dodal.

Žalobu, ktorú podalo mesto na firmy o vypratanie pozemkov, označil jeho právny zástupca za obranu voči veľmi špecifickej situácii. „Nájmy sa mali skončiť 1. apríla 2023, od tej doby máme za to, že firmy užívajú tieto pozemky neoprávnene, a tieto firmy sa nám za to rozhodli neplatiť,“ poznamenal Antoš. Mesto sa podľa jeho slov snažilo s firmami dohodnúť, aby od danej doby platili aspoň komerčné nájomné, tie s tým, až na jednu výnimku, podľa neho nesúhlasili. Po nejakom čase podľa neho prestali platiť aj symbolické nájomné a v súčasnosti neplatia nič.

„Mesto sa pokúsilo tieto firmy žalovať o vydanie majetkového prospechu, ktoré z toho majú, za užívanie pozemkov, ale narazili sme na súde na argumentáciu, ktorá je formalisticky možno aj správna, že pokiaľ prenajímateľ chce ukončiť takýto nájom, musí podať voči nájomcovi žalobu o vypratanie,“ ozrejmil advokát. Pokiaľ by teda takúto žalobu nepodalo, nájom by sa obnovoval vždy o rok za pôvodných podmienok.

„Sami sme si vedomí toho, že je to dosť absurdná situácia. Mesto nemá eminentný záujem na tom, aby tieto firmy museli skutočne vypratať pozemky, čo by v danom prípade znamenalo ich zbúranie, a aby prišli o prácu stovky ľudí, ktorí tam pracujú, a mesto o podielové dane. To absolútne nemáme v úmysle. My sme jednoducho podali žaloby, aby sme mohli ukončiť nájom,“ dodal. Podľa neho určite nehrozí, že by z Popradu mali odchádzať firmy a ľudia prišli o prácu. Podotkol, že mesto Poprad je pripravované rešpektovať rozhodnutie súdu.