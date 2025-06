Investície EÚ do klímy zaostávajú za cieľmi, varuje správa

Investície do klimatických opatrení v 27-člennej Európskej únii sú naďalej hlboko pod úrovňou potrebnou na prechod od fosílnych palív, varuje nová správa Inštitútu pre klimatickú ekonomiku (I4CE).

Po období rastu v ostatných rokoch stagnujú investície v kľúčových sektoroch – energetika, budovy, doprava a čisté technológie. V rokoch 2022 a 2023 vzrástli celoúnijné investície z 491 iba na 498 miliárd eur, pričom dostupné údaje za rok 2024 naznačujú ďalšie spomalenie.

Súčasná úroveň investícií je podľa I4CE „hlboko pod“ potrebnou hranicou na splnenie cieľa znížiť emisie do roku 2030, ktorý si vyžaduje ročne 842 miliárd eur. Tieto zistenia kontrastujú s optimistickým hodnotením Európskej komisie, ktorá minulý týždeň vyhlásila, že EÚ je na dobrej ceste k splneniu cieľa znížiť emisie o 55 % oproti roku 1990.

Na úrovni jednej tretiny potrebnej sumy

Správa upozorňuje najmä na zaostávanie investícií do veternej energie a renovácie starších budov, kde sú investície len na úrovni jednej tretiny potrebnej sumy. Naopak, investície do solárnej energie sú na správnej ceste. I4CE do správy nezahrnulo jadrovú energetiku, keďže EÚ nemá presné ciele pre jej rozvoj.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre zelenú transformáciu Teresa Riberová označila investičný deficit za „bod znepokojenia“ a vyzvala na lepšie využitie potenciálu Únie. EÚ si stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a už znížila emisie o 37 % oproti roku 1990. Brusel teraz pripravuje aj medzistupeň na rok 2040, pričom Komisia navrhuje zníženie emisií o 90 %.