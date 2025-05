Skvelé správy. EÚ je na dobrej ceste splniť klimatické ciele do roku 2030

Európska únia je podľa Európskej komisie na dobrej ceste splniť svoje klimatické ciele do roku 2030, keďže emisie by mali klesnúť o 54 % oproti roku 1990, čo je blízko stanoveného cieľa 55 %. Vyplýva to z analýzy národných energetických a klimatických plánov členských štátov.

„Emisie klesli od roku 1990 o 37 %, zatiaľ čo ekonomika vzrástla takmer o 70 %. To dokazuje, že klimatické opatrenia a rast idú ruka v ruke. Teraz musíme na tomto pokroku stavať,“ uviedol eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra.

Niektoré štáty ešte nepredložili plány

Komisia však upozornila na rozdiely medzi členskými štátmi a na problémy s ochranou lesov a ukladaním uhlíka. Belgicko, Estónsko a Poľsko ešte nepredložili svoje plány a Brusel ich vyzval, aby tak urobili bezodkladne. „Máme dôvod byť hrdí, no nemôžeme byť spokojní. Urobili sme veľký pokrok, ale ešte nie sme tam, kde by sme mali byť,“ povedal eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen.

EÚ si stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a Brusel chce dohodnúť aj medzistupeň na rok 2040, pri ktorom Komisia navrhuje zníženie emisií o 90 % oproti roku 1990. Rokovania o tomto cieli však viaznu a Komisia zatiaľ formálne nepredložila návrh členským štátom. Pre niektoré krajiny ako Česko či Taliansko je cieľ nereálny.