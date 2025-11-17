Inšpekcia ukončila vyšetrovanie policajtov obvinených z mučenia, môžu dostať až 10 rokov väzenia

V súčasnosti už obvinení muži nie sú príslušníkmi Policajného zboru.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Návrhom na podanie obžaloby ukončil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vyšetrovanie dvoch skutkov z roku 2022, v ktorých sú obvinení policajti z Obvodného oddelenia PZ v Nitrianskom kraji. V prvom prípade sú traja policajti obvinení zo zločinu mučenia a iného neľudského a krutého zaobchádzania, v druhom prípade dvaja zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. V obidvoch prípadoch išlo o formu spolupáchateľstva.

„V prvom prípade mali obvinení policajti podľa zadovážených dôkazov v decembri v roku v 2022 v priestoroch Obvodného oddelenia PZ Nitrianskom kraji predviesť a obmedziť na osobnej slobode osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie. Po jej predvedení ho policajti bili fackami po tvári, keď ležal na zemi, tak ho kopali a rôznymi inými spôsobmi, napríklad použitím taseru, mu spôsobovali fyzické utrpenie,“ informovala hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.

V druhom prípade mali tí istí obvinení príslušníci PZ podľa zadovážených dôkazov v decembri v roku 2022 v priestoroch Obvodného oddelenia PZ predviesť inú osobu, tentokrát podozrivú z majetkovej trestnej činnosti. Obvinený policajt ho mal bezdôvodne kopnúť do chrbta, v dôsledku čoho predvedený spadol zo stoličky, na zemi ho policajti kopali.

Po vykonaní vyšetrovania a zabezpečení dostatočného množstva dôkazov vyšetrovateľ UIS koncom októbra ukončil vyšetrovanie a predložil spisový materiál dozorovému prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na troch príslušníkov PZ. Obvineným policajtom môže hroziť v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. V súčasnosti už obvinení nie sú príslušníkmi Policajného zboru.

