Indický olympionik dostal zvláštny trest. Na MS prekročil váhový limit, teraz nesmie rok súťažiť

Bronzový medailista z OH 2024 v Paríži príde o budúcoročné Ázijské hry 2026 v japonskej Nagoji.
Indický olympionik v zápasení voľným štýlom Aman Sehrawat dostal vo vlasti dištanc na jeden rok za to, že na nedávnych majstrovstvách sveta v chorvátskom Záhrebe prekročil váhový limit o 1,7 kilogramu.

Dvadsaťdvaročný bronzový medailista z vlaňajších OH v Paríži v kategórii do 57 kg nesmie na základe rozhodnutia národnej federácie súťažiť od 23. septembra 2025 po dobu dvanástich mesiacov. V roku 2026 tak príde o štart na Ázijských hrách v japonskej Nagoji.

Indická zápasnícka federácia (WFI) vo svojom vyhlásení uviedla, že „nedodržanie váhových limitov nielenže poškodilo osobnú dôveryhodnosť športovca, ale aj znečistilo obraz krajiny na svetovej scéne“.

Na olympiáde v Paríži bola podobne diskvalifikovaná indická zápasníčka Vineš Phogatová, ktorá pred finále vo váhe do 50 kg prekročila limit o 100 gramov.

