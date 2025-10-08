Indický olympionik dostal zvláštny trest. Na MS prekročil váhový limit, teraz nesmie rok súťažiť

Indický olympionik v zápasení voľným štýlom Aman Sehrawat dostal vo vlasti dištanc na jeden rok za to, že na nedávnych majstrovstvách sveta v chorvátskom Záhrebe prekročil váhový limit o 1,7 kilogramu.
Vypredané hľadisko v Šamoríne prilákalo tisíce divákov, Slováci bilancujú úspešné ME s troma medailami - VIDEO, FOTO
Dvadsaťdvaročný bronzový medailista z vlaňajších OH v Paríži v kategórii do 57 kg nesmie na základe rozhodnutia národnej federácie súťažiť od 23. septembra 2025 po dobu dvanástich mesiacov. V roku 2026 tak príde o štart na Ázijských hrách v japonskej Nagoji.
Indická zápasnícka federácia (WFI) vo svojom vyhlásení uviedla, že „nedodržanie váhových limitov nielenže poškodilo osobnú dôveryhodnosť športovca, ale aj znečistilo obraz krajiny na svetovej scéne“.
Slovenský Rus má opäť medailu z MS! Voľnoštýliar Salkazanov vybojoval bronz do 74 kg
Na olympiáde v Paríži bola podobne diskvalifikovaná indická zápasníčka Vineš Phogatová, ktorá pred finále vo váhe do 50 kg prekročila limit o 100 gramov.