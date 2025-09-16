Slovenský Rus má opäť medailu z MS! Voľnoštýliar Salkazanov vybojoval bronz do 74 kg

Tajmuraz Salkazanov sa teší zo štvrtej medaily na majstrovstvách sveta v zápasení v kariére.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
OH 2024: Zápasenie muži
Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov počas OH 2024 v Paríži. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
Chorvátsko Zápasenie Zápasenie z lokality Chorvátsko

Slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov sa teší z bronzovej medaily v kategórii do 74 kg na majstrovstvách sveta vo voľnom štýle v chorvátskom Záhrebe.

V súboji o bronz zdolal Iránca Younesa Emamiho 3:1 na body a rozšíril svoju medailovú zbierku z MS.

Obrat súpera v semifinále

Medaila pre 29-ročného rodáka z ruského Severného Osetska mohla mať aj jagavejší odlesk, ale v semifinále Salkazanov neudržal sľubný náskok 4:1 v súboji s Japoncom Kotom Takahašim. Napokon mu podľahol 4:6.

„Takahašimu vyšiel takedown, čo mu zabezpečilo vedenie 5:4. Mal šesť sekúnd na obranu a hravo to zvládol. Napokon pridal ešte jeden prídavný bod,“ napísal web uww.org.

Súperom Takahašiho vo finále bol Albánec Chermen Valiev, ale Japonec mu nedal šancu. Zvíťazil 8:2 a pripísal si prvý titul majstra sveta.

Suverénne víťazstvá

Čo sa týka Salkazanova, v Záhrebe si postupne poradil so španielskym reprezentantom Mohammadom Mottaghiniom 5:0 a Anthonym Monteirom z Venezuely rovnako 5:0. Vo štvrťfinále potom „vyprášil“ Magomedrasula Asluieva z Bahrajnu 6:0, až prišla semifinálová prehra s Takahašim.

Štyri medaily z MS

Štvornásobný majster Európy Salkazanov má z majstrovstiev sveta už štyri medaily. V olympijskej kategórii do 74 kg pridal k dvom striebram (2021, 2022) aktuálne prvý bronz. Jeden bronzový kov má aj v neolympijskej kategórii do 79 kg z roku 2019. Slovensko reprezentuje od roku 2018.

Viac k osobe: Tajmuraz Salkazanov
Firmy a inštitúcie: MS v zápasení
Okruhy tém: Bronzová medaila MS v zápasení reprezentant SR voľný štýl
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk