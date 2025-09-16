Slovenský Rus má opäť medailu z MS! Voľnoštýliar Salkazanov vybojoval bronz do 74 kg

Slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov sa teší z bronzovej medaily v kategórii do 74 kg na majstrovstvách sveta vo voľnom štýle v chorvátskom Záhrebe.
V súboji o bronz zdolal Iránca Younesa Emamiho 3:1 na body a rozšíril svoju medailovú zbierku z MS.
Obrat súpera v semifinále
Medaila pre 29-ročného rodáka z ruského Severného Osetska mohla mať aj jagavejší odlesk, ale v semifinále Salkazanov neudržal sľubný náskok 4:1 v súboji s Japoncom Kotom Takahašim. Napokon mu podľahol 4:6.
„Takahašimu vyšiel takedown, čo mu zabezpečilo vedenie 5:4. Mal šesť sekúnd na obranu a hravo to zvládol. Napokon pridal ešte jeden prídavný bod,“ napísal web uww.org.
Súperom Takahašiho vo finále bol Albánec Chermen Valiev, ale Japonec mu nedal šancu. Zvíťazil 8:2 a pripísal si prvý titul majstra sveta.
Suverénne víťazstvá
Čo sa týka Salkazanova, v Záhrebe si postupne poradil so španielskym reprezentantom Mohammadom Mottaghiniom 5:0 a Anthonym Monteirom z Venezuely rovnako 5:0. Vo štvrťfinále potom „vyprášil“ Magomedrasula Asluieva z Bahrajnu 6:0, až prišla semifinálová prehra s Takahašim.
Štyri medaily z MS
Štvornásobný majster Európy Salkazanov má z majstrovstiev sveta už štyri medaily. V olympijskej kategórii do 74 kg pridal k dvom striebram (2021, 2022) aktuálne prvý bronz. Jeden bronzový kov má aj v neolympijskej kategórii do 79 kg z roku 2019. Slovensko reprezentuje od roku 2018.