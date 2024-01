Igor Matovič ohlásil kandidatúru na prezidenta a hnutie Slovensko podporilo ešte jedného (video)

aktualizované 31. januára 10:49

Hnutie Slovensko postaví do boja o post prezidenta svojho lídra Igora Matoviča. Zároveň sa poslanci hnutia podpísali aj pod kandidatúru historika Patrika Dubovského.

Päť minút pred polnocou

Vedecký pracovník Ústavu pamäti národa Dubovský sa dostal do povedomia verejnosti tým, že podal trestné oznámenie na podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD) za to, že zamenil vo svojej kancelárii oficiálny portrét prezidentky za portrét kubánskeho komunistického revolucionára a masového vraha Che Guevaru. Dubovského kandidatúru podporujú strany Za ľudí a Kresťanská únia. Svoje kandidátky podali obaja päť minút pred polnocou.

Matovič nejde škodiť Korčokovi

Matovič sa podľa svojich slov rozhodol kandidovať preto, že „táto predvolebná kampaň si zaslúži dávku pravdy“. Vytvoriť chce „koridor pravde a klásť možno aj nepríjemné otázky“.

Matovič na tlačovej besede povedal, že v kampani nejde škodiť Ivanovi Korčokovi, ale aj jemu bude klásť otázky, na ktoré chce poskytnúť voličom odpovede. „Viem vopred, že nemám šancu postúpiť do druhého kola. Som realista, ale myslím si, že idem pomáhať dobrej veci,“ vyhlásil Matovič.

Dodal, že ku kandidatúre ho vyzvali kolegovia z hnutia. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš povedal, že cieľom je nabudiť čo najviac demokratických voličov, aby prišli voliť už v prvom kole. „Igor Matovič je podľa nášho názoru najvýraznejšou slovenskou protikorupčnou osobnosťou, a preto náš klub podporuje jeho kandidatúru,“ povedal.

„Legitímna stratégia“

Kandidátku podal Matovič päť minút pred polnocou. Podľa Šipoša je to ich „legitímna stratégia“. „Aj my vnímame, že je o päť minút dvanásť, preto sme to boli symbolicky podať o päť minút dvanásť,“ vysvetlil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Matovič zdôraznil, že jeho cieľom je spolu s konzervatívnym kandidátom Dubovským pritiahnuť k voľbách 100- až 200-tisíc ľudí, ktorí by inak voliť neprišli. „Tieto hlasy môžu sakramentsky chýbať v druhom kole. Som hlboko presvedčený, že ľudia, ktorí neprídu v prvom kole, neprídu ani v druhom kole volieb,“ dodal.

Demokratický volič je náročný

Demokratický volič je podľa neho náročný, Matovič preto pokladá za správne, keď bude vo voľbách popri Ivanovi Korčkovi v ponuke aj kandidát pre konzervatívcov, a tiež „človek, ktorý vždy mal cieľ nabudiť ľudí, aby v čo najväčšom počte prišli zabojovať za demokraciu a zabrániť tomu, aby mafia ovládla ďalší post“.

Šéf hnutia Slovensko si nemyslí, že by Korčokovi mohol vo voľbách zobrať hlasy, ktoré mu potom môžu chýbať. Argumentuje tým, že ostatné opozičné strany nepotrebujú jeho hnutie ani na protestoch na námestiach.

„Naše hlasy mu určite nebudú chýbať. Oni nás nepotrebujú na námestiach ani v rôznych iných aktivitách opozície, a hovoria, že bez nás je v opozícii lepšie. Ja si myslím, že skôr sa boja pravdy,“ uviedol Matovič.