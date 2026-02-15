Hurajt sa dočkal spravodlivosti po 16 rokoch. Dodatočne získal striebro z Vancouveru: Je to nezvyčajné - FOTO

Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si po dlhých šestnástich rokoch prevzal striebornú olympijskú medailu z hier vo Vancouveri 2010. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v sobotu 15. februára počas biatlonových súťaží v Anterselve.
Pôvodne bronzový Hurajt sa posunul o priečku vyššie po definitívnej diskvalifikácii ruského víťaza Jevgenija Usťugova. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) a následne aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdili anulovanie jeho výsledkov pre porušenie antidopingových pravidiel.
Zlatú medailu tak spätne získal Francúz Martin Fourcade a bronz Rakúšan Christoph Sumann. Hurajtovo striebro je historicky cenné, no zároveň formálne patrí do medailovej bilancie ZOH 2010, nie hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Viacero dopingových hriešnikov
„Bola to dlhá doba. Nezaregistroval som, aby to v športových hnutiach trvalo tak dlho. Pred 10 rokmi som dostal informáciu, že sa to môže uskutočniť, že to je v procese. Potom však prišla pandémia, umlčalo sa to, nezaujímal som sa o to. V rokoch 2024 a 2025 sa prípad ukončil a dnes sa mi odovzdala medaila,“ uviedol bývalý biatlonista exkluzívne pre agentúru SITA.
„Pripomenulo mi to spomienky z Vancouveru, oživili sa. Tentoraz to bolo uvoľnenejšie, vtedy som bol športovec a bolo to hektické. Dnes som si to užil o to viac,“ tešil sa Hurajt.
Priznal, že počas jeho kariéry bolo viacero dopingových prehreškov na rôznych podujatiach – ZOH, majstrovstvá sveta či Svetový pohár. „Je to nezvyčajné, väčšinou sa to rieši pár mesiacov, prípadne 2-3 roky.“
Uviedol, že za tie roky dostával len čiastkové informácie. Dozvedel sa, že Usťugov sa odvolal, no neuznali sa jeho argumenty. Najskôr mu však odobrali cenný kov zo Soči 2014, až potom z Vancouveru.
Aby sa niečo také neopakovalo a športovec nečakal takmer dve desaťročia na spravodlivosť, tak dúfa, že kompetentní ľudia urobia všetko preto, aby sa niečo také už nestalo. „Nech sa hneď ukáže spravodlivosť. Toto bol komplikovaný prípad. Pretekár by mal dostať medailu hneď a nie po takomto čase,“ uviedol 48-ročný Hurajt pre SITA.
Slováci majú parametre na sľubnú budúcnosť
Dianie biatlonových súťaží na ZOH 2026 pozorne sleduje – nielen mužské, ale aj ženské podujatia. Slovensko reprezentovala šestica, z toho boli štyri ženy.
Za mužov to boli Jakub Borguľa a Šimon Adamov. Keď si Hurajt pripomenul vlastnú kariéru, tak povedal, že jeho éra bola krásna, najmä po boku kolegov ako Matej Kazár či Martin Otčenáš.
„Potom tam vznikla veková medzera. Pretekári neboli na adekvátnej úrovni. Teraz sa to rozhýbalo. Chalani sú mladí, treba im ešte 3 až 5 rokov skúseností. Verím, že keď budú pracovať, tak sa presadia, majú na to parametre. V budúcnosti to dokážu,“ doplnil pre agentúru SITA Hurajt s tým, že je mu ľúto, že pri mužských pretekoch nedošlo na stupňoch víťazov k prekvapeniam, ako tomu bolo u žien. „Pýtalo si to výnimočnosť. Ešte však nie je koniec, nech ešte niekto vyskočí.“