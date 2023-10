Huliak a Šimkovičová sú najkontroverznejšími prípadnými nominantmi na ministrov v histórii Slovenska, hovorí politológ

Rudolf Huliak a Martina Šimkovičová (obaja SNS) sú najkontroverznejšími prípadnými nominantmi na post ministrov v histórii Slovenska. Myslí si to politológ Tomáš Koziak. Ministrom životného prostredia sa podľa medializovaných informácií má stať starosta Očovej Huliak, ktorý spochybňuje klimatickú krízu.

„To je samo o sebe vôbec proti filozofii tohto ministerstva, ktoré má životné prostredie a zvieratá chrániť. Huliak by najradšej vystrieľal medveďov a ochranárov by vešal. To sú výroky, ktoré sú mimoriadne kontroverzné a ktoré by ho mali diskvalifikovať na akúkoľvek verejnú funkciu,“ uviedol Koziak pre agentúru SITA.

Otázna je ich kvalifikácia a pripravenosť

Niekoľko kontroverzných výrokov má vo svojom repertoári aj bývalá hlásateľka správ v jednej z televízií Šimkovičová. Z televízie ju vyhodili po tom, čo zverejnila rasistický status.

„Človek, ktorý útočí na menšiny, sa má stať ministrom kultúry? To je tiež veľmi problematická záležitosť,“ uviedol politológ. Tvrdí, že u oboch prípadných nominantov môžeme polemizovať aj nad tým, či majú odbornú kvalifikáciu a pripravenosť viesť tieto rezorty.