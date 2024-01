Hudáček ukončil pôsobenie v Kladne, podľa predstaviteľov „rytierov“ to nie je v záujme klubu ani hráča

Slovenský hokejový brankár Július Hudáček po dvoch dňoch ukončil pôsobenie v českom extraligovom klube Rytíři Kladno. Tridsaťpäťročný Spišiak sa len v stredu dohodol na spolupráci s českým tímom a bol náhradníkom Landona Bowa na ľade Hradca Králové. Informuje o tom web hokej.cz.

Fanúšikovia vyhlásili bojkot

Angažovanie bývalého reprezentanta SR vyvolalo nevôľu medzi fanúšikmi Kladna, časť z nich dokonca vyhlásila bojkot. Nepáčilo sa im, že hral v ruskej KHL aj po tom, ako vo februári 2022 rozpútali Rusi vojnu na území Ukrajiny.

Július Hudáček v minulej sezóne chytal za kazašský Barys Astana. V predchádzajúcich mesiacoch tiež údajne vyhlasoval, že by sa rád vrátil do KHL, teda do súťaže úzko spätej s ruským režimom, ktorý vedie vojnu na Ukrajine.

Negatívny ohlas na jeho adresu

„Toto rozhodnutie sme spravili po zvážení všetkých aspektov. Dospeli sme k záveru, že pokračovanie spolupráce nie je v záujme klubu ani hráča,“ uviedli v piatok predstavitelia „rytierov“ a doplnili: „Čaká nás najdôležitejšia časť sezóny a veríme, že do nej pôjdeme s fanúšikmi, partnermi a všetkými podporovateľmi nášho klubu ako jeden tím.“

Web hokej.cz tiež upozornil, že v stredajšom ligovom súboji na ľade Hradca Králové chýbal na striedačke hostí konzultant Jakub Voráček pravdepodobne práve pre nesúhlas s podpisom zmluvy so slovenským brankárom.

O služby Júliusa Hudáčka sa ešte v decembri zaujímal aj klub z Hradca Králové, ale napokon od dohody cúvol práve pre negatívny ohlas verejnosti na adresu Slováka.